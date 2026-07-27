Megérte a 90 milliárd? Mintha új ligába lépett volna a Hungaroring

Forma-1;autóverseny;Hungaroring;

2026-07-27 12:31:00 CEST

A külföldi sportsajtó szerint a vasárnapi Magyar Nagydíj bebizonyította, hogy a Hungaroring jóval több, mint „Monaco falak nélkül”. A pálya két évig tartó modernizációjára eredetileg 78,9 milliárd forintot szántak, de sajtóhírek 90 milliárd forintra taksálják a teljes projekt végső költségvetését.

A 2026-os Magyar Nagydíj után nemcsak a futamról, hanem magáról a Hungaroringről is elismerően írt a nemzetközi sajtó. A külföldi beszámolók közös nevezője, hogy a mogyoródi pálya történetének egyik legnagyobb fejlesztése sikeresen vizsgázott: a modernizált paddock, a kibővített média- és vendéglátóterek, valamint a nézői infrastruktúra jelentősen emelte a Magyar Nagydíj színvonalát.

A külföldi Forma–1-es szakportálok kiemelték, hogy a Hungaroring az elmúlt években fokozatosan alakult át, és a 2026-os futamra már a felújított főépület és paddock fogadta a csapatokat. Az új bokszépület, a korszerű sajtóközpont és a kibővített vendéglátóhelyiségek szerintük végre olyan környezetet biztosítanak, amely méltó a Forma–1 jelenlegi igényeihez. A fejlesztéseket többen a versenynaptár egyik legsikeresebb infrastruktúra-fejlesztéseként említették.

Ugyan hivatalos információt nem közöltek, de a szakportálok szerint

a teljes projekt végső költsége már meghaladta a tervezett 78,9 milliárdot, és 90-nél állt meg a kapcsolódó munkákkal, módosításokkal és egyéb tételekkel együtt.

A Hungarian Conservative helyszíni riportja szerint a felújított létesítmények könnyebbé tették a beléptetést, tágasabb közlekedőtereket és modernebb kiszolgálást kínáltak a nézőknek, miközben a paddock és a VIP-részlegek is teljesen új arculatot kaptak. A megállapítások szerint a Hungaroring „új korszakba lépett”, amelyben a történelmi hagyomány és a modern Forma–1-es elvárások már nem állnak egymással szemben.

A nemzetközi utazási szakoldalak ugyancsak pozitívan értékelték a fejlesztéseket. A F1 Destinations és a GP Destinations szerint a pálya továbbra is az egyik kedvelt helyszín a szurkolók körében, mert a természetes domborzatnak köszönhetően számos tribünről a pálya jelentős része belátható. A felújítás ezt az élményt korszerűbb szolgáltatásokkal egészítette ki: javult a vendéglátás, bővültek a mosdók és a közlekedési útvonalak, miközben a pálya családias hangulata változatlan maradt.

A hétvége szervezése sem váltott ki komoly kritikát.

A külföldi tudósítások inkább azt emelték ki, hogy a százezres nézőszám ellenére a rendezés gördülékenyen zajlott. A Forma–1 hivatalos felületei is hangsúlyozták, hogy a Hungaroring továbbra is stabil és népszerű európai helyszín, amely a modernizációval hosszú távon is biztosította helyét a világbajnoki naptárban.

A nemzetközi összkép alapján a 2026-os Magyar Nagydíj egyik legnagyobb nyertese maga a Hungaroring volt. Miközben a pálya megőrizte legendás, technikás karakterét és különleges atmoszféráját, az infrastruktúra immár a Forma–1 modern létesítményei közé emeli a mogyoródi versenypályát. A külföldi sajtó szerint a felújítás nem csupán látványos beruházás volt, hanem olyan fejlesztés, amely hosszú évekre megerősítette a Magyar Nagydíj helyét a sportági elitben. Ez amúgy az állami költségvetés jelenlegi helyzetében főnyeremény, mert ezek után feltételezhető: az állagmegóváson túl évekig nem kér enni az Hungaroring.