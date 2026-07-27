A külföldi sportsajtó szerint a vasárnapi Magyar Nagydíj bebizonyította, hogy a Hungaroring jóval több, mint „Monaco falak nélkül”. A pálya két évig tartó modernizációjára eredetileg 78,9 milliárd forintot szántak, de sajtóhírek 90 milliárd forintra taksálják a teljes projekt végső költségvetését.
Hét végén társaságban voltam, és megint rá kellett jönnöm, hogy a felnőttek amúgy csak pocakot eresztett, kicsit leharcoltabb formában lévő, őszülő, görbébb hátú és fáradt emberek, de belül gyerekek.
Az F1 – A film című alkotás leginkább azon nézők tetszését nyerheti el, akik szorosan nem követik figyelemmel a versenyeket.
A hatóságok is nyomoznak az ügyben, eddig két embert hallgattak ki gyanúsítottként.
Szerinte ettől függetlenül nem volt eltiltva a versenyszervezéstől. 1987 óta szervez ralikat, kétszer vette át az év legjobb versenyszervezője díjat.
Még senkit sem hallgattak ki gyanúsítottként. A rendőrség közölte, hogy a baleset a nézők elől elzárt területen következett be, s az ott tartózkodás tilalmára tábla is figyelmeztetett.
Négy ember vesztette életét, amikor a 11. Esztergom-Nyerges Rallyn egy Skoda Fabia R5 tisztázatlan okokból lesodródott és a nézők közé hajtott az útról.
A futamot azonnal leállították.
Vasárnap immár a 38. Magyar Nagydíjat rendezik a Hungaroringen. A kezdetek kezdetén nem szimplán gazdasági, hanem presztízs okoknál fogva is fontos volt a vasfüggönynek erre az oldalára csábítani az eseményt. Ám azóta a rendezés legfőbb oka, úgy tűnik, szimplán a reputáció.
Miért töltenek emberek azzal egész hétvégéket, hogy a forróságban sarat köpködve róják a köröket a városon túl? Erre kerestük a választ, amikor – életünkben először – elmentünk egy autókrosszversenyre. Tényleg elragad a hév, még akkor is, ha kívülállók vagyunk, állapítottuk meg a csongrádi porfelhőben. De kiderült számunkra az is, hogy az autókrossz olyan, mint az élet: olykor az erős győz, máskor az okos. A WD 40-et és a szerszámot viszont mindenki önzetlenül adja kölcsön, mert reggel mindenkinek a rajtnál a helye.
A Belize-i tulajdonú befektető és az üzemeltető nevében egy angyalföldi lakásból a „világ legrosszabb F1-es pilótája” tartja kézben a szálakat.
A Red Bull mexikói pilótája nyerte az esőzés miatt mindössze 64 körös Monacói Nagydíjat Carlos Sainz Jr. és Max Verstappen előtt.
Először és utoljára 1974-ben fordult elő, hogy két pilóta azonos pontszámmal várta az idény utolsó futamát.
Az Alkotmánybíróság mondta ki, hogy nem lehet nemzetgazdasági érdekre hivatkozva emelni a megengedett zajszintet a Hungaroring versenypálya körül. A testület meg is dorgálta a kormányt.
A holland pilóta 1:13:302 perccel első lett a szabadedzésen, Luis Hamilton ért be másodikként.
Kilencedik helyen zárta az első szakaszt a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős a klasszikus Dakar-útvonalon haladó Afrika Race nemzetközi tereprali versenyen.
A hétszeres Forma-1-es világbajnok Michael Schumacher fia, a 17 éves Mick jövőre a Forma-3-ban folytatja versenyzői pályafutását- írja a hvg.hu az MTI nyomán.
Nico Rosberg, a Mercedes német pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Olasz Nagydíj első, pénteki szabadedzésén.
A Hosszútávú Világbajnokság (WEC) ikonikus, 84. Le Mans-i 24 órás versenye, a címvédő Porsche sikerét hozta, miután a verseny vége előtt öt perccel, a nagy előnnyel vezető Toyotát megtréfálta a technika ördöge.
A világbajnoki címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Kanadai Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti meg az élről.
Sokszor csalóka következtetéseket lehet levonni a Forma-1-es tesztidényből, hiszen nem elég az, ha valaki sorra futja meg a leggyorsabb köröket. Az előző két évben megállíthatatlan Mercedes pilótái egyetlen gyakorlás során végeztek az élen, viszont nem volt még egy olyan csapat a mezőnyben, mely 6000-nél több kilométert teljesített volna a nyolc nap alatt.
Hatan meghaltak szombaton egy spanyolországi raliversenyen, amikor egy autó lesodródott az útról.
Az évforduló akkor szép ha kerek és kell-e szebb szám a húszasnál egy különleges autóversenynek? Az idén augusztusban ismét volán mögé ülnek az autók és a borok szerelmesei. Ezúttal a Mátra, Eger és Tokaj legszebb borpincéit járják be.
Raliverseny miatt útlezárás lesz vasárnap a Salgótarján, Vizslás és Kazár közötti útszakaszokon, az arra közlekedőknek kerülniük kell majd - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken.
A hétvégén a marokkói versennyel folytatódik a FIA Túraautó-világbajnokság (WTCC). Az utcai pályák közül nem ez a Zengő Motorsport színeiben versenyző Michelisz Norbert kedvence, hiszen az elmúlt években többször is rájárt a rúd a marrákesi aszfaltcsíkon. Legutóbb tavaly az autó szervója ment el az első futamon, a másodikon pedig már rajthoz sem tudott állni a magyar versenyző. A múlt viszontagságai ellenére, idén jó versenyt vár Michelisz magától.
Nagyon úgy tűnik, hogy Bernie Ecclestone képtelen elfelejteni azt az ötletét, hogy a Formula 1 világbajnokságot női pilótákkal színesítse. A héten dobta be a köztudatba legújabb ötletét, miszerint a csapatok csak női versenyzők számára hozzanak létre egy sorozatot, amely aztán bekerülhetne F1-es betétfutamként a versenynaptárba. A brit milliárdos úgy véli, így a legjobbak jobban szem előtt lennének, és nagyobb eséllyel pályázhatnának a rendes F1-be való bejutásra.
Egy bejelentett autóverseny egyik indulója a szervezők által lezárt útszakaszon, a 24-es számú főút 52-es kilométerénél - Sirok és Egerbakta között - vasárnap 19 óra 45 perckor egy út menti fának ütközött versenyautójával, a balesetben a gépjármű utasa a helyszínen életét vesztette - közölte a rendőrség honlapján.
A vasárnapi első szakasszal útjára indul 2015 első igazán komoly megmérettetése, a Dakar. A tereprali történetének legkeményebb versenyét újfent a már jól megszokott dél-amerikai helyszíneken rendezik. Valamennyi kategóriában ott vannak a legnagyobb klasszisok, így elképesztően nagy harc várható a január 17-ig tartó viadalon. Nagy kérdés, hogy a csak Mr. Dakarnak hívott tizenegyszeres győztes, Stephane Peterhansel a Peugeot gyári csapatával képes lesz-e legyőzni egykori csapattársát és barátját, a Minivel rajthoz álló címvédő Nani Romát.