Porban az igazság – Tényleg elragad a hév, még akkor is, ha kívülállók vagyunk

Miért töltenek emberek azzal egész hétvégéket, hogy a forróságban sarat köpködve róják a köröket a városon túl? Erre kerestük a választ, amikor – életünkben először – elmentünk egy autókrosszversenyre. Tényleg elragad a hév, még akkor is, ha kívülállók vagyunk, állapítottuk meg a csongrádi porfelhőben. De kiderült számunkra az is, hogy az autókrossz olyan, mint az élet: olykor az erős győz, máskor az okos. A WD 40-et és a szerszámot viszont mindenki önzetlenül adja kölcsön, mert reggel mindenkinek a rajtnál a helye.