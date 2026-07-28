Nyomkövetőt kérhetnek a szülők a gyerek plüssállatára, hogy ne vesszen el a repülőúton

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2026-07-28 07:46:00 CEST

Hamarosan nyomkövetőt kérhetnek a gyerek plüssállatára az az easyJet légitársaság utasai. Ha első hallásra nevetségesnek is tűnik az ötlet, nagyon is van rá igény: a szülők több mint fele megváltoztatná az utazási tervét, ha utazás közben elkallódna a nyunyóka.

A szülőknek nem kell bemutatni, micsoda hisztire számíthatnak, ha a nyaralásra nem viszik magukkal a gyerek kedvenc plüssállatát. A legfontosabb poggyász a kicsik számára nem a ruha, a cipő vagy a fogkefe, hanem kétségkívül az a gyömöszölhető játék, ami segít nekik idegen helyeken biztonságot nyújtani, este pedig álomba szenderülni. De egy repülős utazás során könnyen elkallódhat a plüss, elég egy pillanatra letenni valahová, majd megfeledkezni róla, és máris rémálommá válik a várva várt utazás. Ezt ismerte fel egy légitársaság, és erre a helyzetre kínál egy rém egyszerű, de nagyon kedves megoldást: nyomkövetőt tesznek a játékokra, így könnyen visszatalálhatnak kis gazdájukhoz. „Sok gyermek számára a kedvenc plüssmackója fontos része az utazásnak, és az elvesztése felkavaró lehet számára, pedig ennek az időszaknak inkább izgalmasnak kellene lennie” – nyilatkozta Stuart Wright, az easyJet holidays ügyfélszolgálati igazgatója a Euronewsnak.

A légitársaság ezért együttműködést kötött a Life360-nal, és a kialakított Teddy Trackers szolgáltatás keretében ingyenes nyomkövetőket kínálnak az utasoknak. A családok július 31-től vehetik át ezeket az easyJet poggyászfeladójánál a londoni Gatwick, a manchesteri, az edinburghi és a belfasti repülőtereken, a készlet erejéig.

A nyomkövetőt a játékhoz kell rögzíteni, letölteni az alkalmazást, Bluetooth-on keresztül csatlakoztatni az eszközhöz, és már indulhat is a nyaralás.

Bár egyesek számára nevetségesnek tűnhet az új szolgáltatás, nagyon is van rá igény: több mint 1000 olyan szülőt kérdeztek meg, akiknek 10 év alatti gyermekük van, és a közvélemény-kutatás szerint a szülők 55 százaléka megváltoztatná az utazási tervét, hogy megtalálja gyereke eltűnt társát.

Az easyJet felmérése szerint egyébként 2026-ban a leggyakoribb társ a plüssnyuszi (26 százalék), ezt követik a plüssmackók (25 százalék), majd az akciófigurák vagy babák (15 százalék). A nyunyókák leggyakrabban a Nyuszi, a Teddy, a Bolyhos és a Billy névre „hallgatnak”.