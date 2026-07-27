Augusztus végéig lehet pályázni a Médiatanács elnöki tisztségére

pályázat;sajtó;média;médiatanács;Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság;

2026-07-27 18:29:00 CEST

A pályázóknak szakmai koncepciót kell benyújtaniuk, és nyilvános meghallgatáson vesznek részt.

Nyilvános pályázatot írt ki a Médiatanács elnöki tisztségére az Országgyűlés Művelődési Bizottsága.

A jelentkezéseket 2026. augusztus 31-ig lehet elektronikus úton benyújtani, a felhívást pedig július 31-én teszik közzé a Hivatalos Értesítőben, a Médiatanács honlapján és legalább öt nagy elérésű sajtótermékben.

A megbízatás öt évre szól. A Médiatanács megválasztott elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki ugyanennyi időre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökévé is, a két tisztség mandátuma egymáshoz kötött.

A pályázóknak felsőfokú végzettséggel és megfelelő szakmai háttérrel kell rendelkezniük. Legalább ötéves média- vagy hírközlési hatósági gyakorlatot, ötéves vezetői tapasztalatot a média- vagy telekommunikációs iparágban, illetve médiával vagy hírközléssel kapcsolatos tudományos fokozatot vagy tízéves felsőoktatási oktatói gyakorlatot várnak el a jelentkezőktől.

Nem pályázhat az, aki a jelöltté válását megelőző öt évben politikai párt tisztségviselője volt, párt jelöltjeként vagy delegáltjaként töltött be tisztséget, illetve más módon pártpolitikai tevékenységet folytatott. Az előző Médiatanács tagjai, köztük annak elnöke sem jelölhetők.

A pályázat részeként részletes szakmai életutat és koncepciót kell benyújtani. Ennek ki kell térnie a médiaigazgatásra, a hírközlési szabályozásra, a Médiatanács és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság működésére, valamint a testület törvényes, független, átlátható és pártatlan működésének biztosítására. A pályázóknak az európai médiaszabályozásból eredő feladatok végrehajtásáról is ismertetniük kell elképzeléseiket.

A jelölési eljárásban egy eseti bizottság nyilvános meghallgatáson értékeli a jelentkezőket. Csak olyan pályázóról szavazhat, akit a civil szakmai tagok legalább harmada támogat. A továbbjutó jelölteket a Művelődési Bizottság nyílt ülésen hallgatja meg, a képviselők többségének támogató szavazatával javaslatot tesz az Országgyűlésnek, amely dönt a Médiatanács elnökének megválasztásáról.

Ha az elnökjelölt nem kapja meg a szükséges számú szavazatot, ugyanazzal a jelölttel nem ismétlik meg a választást, hanem új elnököt kell jelölni.