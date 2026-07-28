Cserhalmi György és Alföldi Róbert szerepel az új magyar thrillerben

Alföldi Róbert;oligarchák;thriller;magyar film;Cserhalmi György;Hartung Attila;független film;

2026-07-28 13:39:00 CEST

A pokol élővilága című független filmet a FOMO – Megosztod, és uralkodsz alkotói, Hartung Attila rendező és Iványi Petra producer jegyzi, a forgatókönyvet, az Itt érzem magam otthont is jegyző Veres Attila írta. A film a Mozinet forgalmazásában november 26-tól látható a mozikban.

Hartung Attila legújabb filmjében a kortárs magyar színjátszás több nemzedéke találkozik: a főszerepben látható Nagy Márk és Mészöly Anna mellett Lengyel Tamás, Tenki Réka, Hay Anna és Dér Zsolt, valamint két színészlegenda, Alföldi Róbert és Cserhalmi György is szerepel.

„A címben szereplő pokol nem konkrét hely, hanem annak az öröklődő, generációkon átívelő bűnrendszernek a metaforája, amelynek köszönhetően a szereplők sikeressé váltak. A történet egyik központi kérdése az, hogy lehetséges-e megszakítani ezt a folyamatot, vagy a múlt terhei újra és újra tovább öröklődnek” - fogalmazott Hartung Attila rendező.A sztori szerint Henrik (Nagy Márk) vendégként érkezik a Szentiványi család kastélyába egy ünnepi vacsorára; ám valódi szándékait csak a barátnője, a család legfiatalabb lánya (Mészöly Anna) sejti.

Az építőipari oligarchacsalád több generáció óta a legfelsőbb politikai és gazdasági körök meghatározó szereplője, és az este során napvilágra kerülnek a múlt bűnei, és Henrik számára is kiderül, hogy az ember bűntelen lehet, de ártatlan soha.

A pokol élővilága a Lupa Pictures gyártásában független produkcióként valósult meg. Iványi Petra producer szerint a független filmkészítés legnagyobb előnye az alkotói szabadság: bár az anyagi lehetőségek a nagyszabású szereplőgárda ellenére szűkösek, a külső határidők és elvárások hiánya lehetőséget ad arra, hogy a film hosszabb időn keresztül, szabadon formálódjon.

A film operatőre M. Deák Kristóf, a munkálatokat koproducerként Hartung Attila, Pék Csaba (Filmkontroll), Bayer-Baróti Éva és Baróti Ilona (GoodFilms), Ádám György (Jumpcut), Osbáth Norbert, Magyar Péter és Szabó Milán (Lions) segítette. A film vágója Duszka Péter Gábor, zeneszerzője Konsinczky Dávid, hangmestere Balázs Gábor, látványtervezője Varga Magdolna, jelmeztervezője pedig Nagy Adrienna.

A pokol élővilága 2026. november 26-án kerül országosan a mozikba, forgalmazója a Mozinet.