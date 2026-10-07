A tallinni Black Nights Filmfesztivál hivatalos versenyprogramjában lesz Hartung Attila A pokol élővilága című pszichothrillerének világpremierje. Az A-kategóriás eseményt november 6. és 22. között rendezik meg Észtország fővárosában, idén harmincadik alkalommal.
A pokol élővilága című független filmet a FOMO – Megosztod, és uralkodsz alkotói, Hartung Attila rendező és Iványi Petra producer jegyzi, a forgatókönyvet, az Itt érzem magam otthont is jegyző Veres Attila írta. A film a Mozinet forgalmazásában november 26-tól látható a mozikban.
A Z-generációról forgatott filmet FOMO címmel Hartung Attila elsőfilmes rendező. Nem akart általánosítani, de fontos számára, hogy megmutassa, mindez a valóságban is megtörténhet.