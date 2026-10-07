Cserhalmi György és Alföldi Róbert szerepel az új magyar thrillerben

A pokol élővilága című független filmet a FOMO – Megosztod, és uralkodsz alkotói, Hartung Attila rendező és Iványi Petra producer jegyzi, a forgatókönyvet, az Itt érzem magam otthont is jegyző Veres Attila írta. A film a Mozinet forgalmazásában november 26-tól látható a mozikban.