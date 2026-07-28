Akkutesztelés a logisztikai parkban? A Fidesztől örökölt helyettes államtitkár döntése miatt perlik a Tisza-kormányt

per;Érd;tesztelés;Budafok;logisztikai központ;akkumulátor;Gazdasági és Energetikai Minisztérium;

2026-07-28 18:44:00 CEST

Az akkumulátorokkal foglalkozó cég mégse költözne el, a XXII. kerületi önkormányzat ezért az igazságszolgáltatáshoz fordul.

A korábbi ígéret ellenére nem költözne ki a XXII. kerület és Érd határán felépült CTP logisztikai parkból az akkumulátor-tesztelést és -raktározást végző MTSC Hungary Kft. Legalábbis erre utal, hogy a cég megtámadta Budafok-Tétény önkormányzatának határozatát. A kerület ugyanis nem adta ki az általuk kért telephely-létesítési engedélyt, miután hatalmas lakossági tiltakozás fogadta az akkumulátoros cég beköltözésének hírét. Az MTSC nem nyugodott bele kérelmük elutasításába és a Fővárosi Kormányhivatalhoz fordult az elsőfokú határozat felülvizsgálatát kérve. A másodfokú eljárás jelenleg is folyamatban van. Ha a cég valóban költözni akarna, aligha erőltetné a telephely-létesítési engedély kiadását a XXII. kerületi raktárbázisra.

Mindez kissé meglepő fordulat, hiszen

Gondi Ferenc, a CTP magyarországi ügyvezetője májusban még azzal nyugtatta az érintett XXII. kerületi és az érdi polgármestert, hogy tiszteletben tartva a lakosság kérését, elviszik az akkumulátor-raktárat a CTPark Budapest–Érd logisztikai központból.

Ezen akkor mindenki megnyugodott.

Júniusban viszont újra megjelent egy álláshirdetés – az egész ügy eredetileg is így derült ki – miszerint az MTSC újfent munkásokat toborzott a CTPark Budapest–Érd logisztikai parkba. A CTP újra azzal nyugtatott mindenkit, hogy felvették a kapcsolatot a bérlővel, az NXT Logis Kft-vel, amely albérletbe adta az általa bérelt nagyjából 50 ezer négyzetméteres csarnokot az MTSC Kft-nek. A CTP akkor azt közölte, hogy „a hirdetés nem valós, az NXT – és alvállalkozója, az MTSC – elhagyják a logisztikai parkot, a kiköltözés folyamatát már elindították”. Ehhez képest a keddi budafoki testületi ülésen Kazinczy Krisztinának, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt XXII. kerületi önkormányzati képviselőjének kérdésére adott önkormányzati válaszból kiderült, hogy nagyon is maradna a cég.

Mint emlékezhetünk, az ügy még márciusban pattant ki, amikor az elektromos járművekhez használt akkumulátorcellák gyártásával foglalkozó iváncsai SK On Hungary Kft-nek bedolgozó MTSC akkumulátor-teszteléshez keresett munkásokat a Budafok-Nagytétény határában épülő CTP logisztikai és ipari parkba. Holott a CTP a raktárbázis építése előtt azt ígérte az önkormányzatnak, hogy nem adnak bérbe területet akkumulátorgyártónak, illetve veszélyes anyagok előállításával, tárolásával, forgalmazásával foglalkozó cégnek. A választás előtti meglehetősen feszült testületi ülésre meghívták Gondi Ferenc ügyvezetőt, aki maga helyett levelet küldött, amelyben leszögezte, hogy semmilyen jogviszonyban nem állnak az MTSC Hungary-val. Azt nem tette hozzá, hogy az NXT Logis Kft-vel viszont igen, amely éppen ennek az akkumulátoros társaságnak adja tovább a területet.

Az MTSC is azt hangsúlyozta, hogy kizárólag késztermék állapotú akkumulátorok roncsolásmentes feszültségmérését végzik –, szétszerelés, kémiai kezelés vagy az akkumulátor komponenseinek szétválasztása nélkül” -, ami álláspontjuk szerint „nem minősül gyártásnak”. Érvelésük szerint olyan tevékenységet folytatnak, amihez nem kell környezetvédelmi engedély.

A növekvő lakossági felháborodás hatására Karsay Ferenc, Budafok-Tétény fideszes polgármestere lakossági fórumot hívott össze áprilisban, amelyen Gondi leszögezte, hogy a bérlők tevékenységéért nem felelnek. Majd elismerte az addig tagadott tényt, miszerint az MTSC hivatalos alvállalkozójaként van jelen a telepen, ahol egyébként bérlőként szintén ott van az SK On is, amely kész akkumulátorokat tárol a csarnokban. Arra a kérdésre, hogy ezt miért titkolták eddig, Gondi szemrebbenés nélkül azt válaszolta, hogy „a bérlők teljes névsora üzleti titok”.

Már akkor felmerült, hogy a logisztikai csarnok alig néhány méterre van a Natura 2000 területtől, ami itt történetesen a Dunát jelenti. A CTP pedig ragaszkodik a logisztikai központ részletekben történő engedélyeztetéséhez, mert így az összeadódó hatásokat nem mérik. A cég szakértője szerint ez nem igaz, ők egyben az egész területre készítik el a környezetvédelmi dokumentációt. Ez lehetséges, de az engedélykérelmeket mégiscsak részletekben nyújtják be.

A Natura 2000 és a környezetvédelmi hatásvizsgálat ügye a keddi testületi ülésen is előkerült. A képviselő-testület egyhangúan úgy döntött: közigazgatási pert indít az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára, Dér Ádám által július 10-én kiadott határozat ellen a Budapest Környéki Törvényszéken. A Tisza-kormány helyettes államtitkára, aki egyébként 2024-től az Orbán-kormány idején is ugyanezt a posztot foglalta el, néhány ponttal kiegészítve ugyan, de helybenhagyta az elsőfokú határozatot, miszerint az Orbán-kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánított 33,8 hektáros raktározási és logisztikai telephely létesítése „nem jár jelentős környezeti hatással, környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges”. Az elsőfokú határozatot még a választás előtt támadta meg a kerületi önkormányzat, így került áprilisban a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz, mint másodfokú környezetvédelmi hatósághoz.

A XXII. kerület azt kérte, hogy a beruházás újabb ütemét a korábbival együtt bírálják el, hiszen azzal természetes és jogi egységet képez, a környezeti hatások pedig összeadódnak. A beruházás érinti az Országos Ökológiai Hálózat pufferterületét, közel van a Natura 2000 területhez, a Dunához, így mindenképpen szükség lenne egy előzetes környezeti hatásvizsgálatra. Azt is előhozták, hogy az elsőfokú hatóság nem vizsgálta, hogy a tervezett ipari és logisztikai parkban milyen tényleges tevékenységet folytatnak majd, illetve mit is terveznek ott raktározni. (Mint látjuk például akkumulátorokat.)

A másodfokú határozat szerint a létesítmény csak érinti a természetvédelmi területet, nem része a Natura 2000 hálózatnak, habár a beruházással érintett terület egyharmada - 11,5 hektár - az ökológiai hálózat pufferterületének része. A másodfokú hatóság arra jutott, hogy a csarnokok az előírt feltételek betartása mellett „várhatóan nem gyakorolnak jelentős negatív hatást a Natura 2000 terület természetvédelmi helyzetére”, így hatásbecslési dokumentáció elkészítését nem tartották szükségesnek, ahogy a „tényállás tisztázását sem táj- és természetvédelmi szempontból”. Igaz, az épület külső állandó megvilágítása egyes rovarok tömeges pusztulását okozhatja, meg az ott bizonyítottan röpködő, éppen fényre tartó védett kék övesbagoly is megzavarodik, de sebaj, majd alacsonyabbra szerepelik a lámpákat.

Az összeadódó környezeti hatások vizsgálatát is elvégezték. Igaz, nem ők, hanem a CTPark meghatalmazásából eljáró cég. A másodfokú eljárásban több ponton is az általuk benyújtott dokumentációra, tényállás-tisztázására támaszkodtak. A korábbi beruházások vizsgálata egyébként sem képezi jelen eljárás tárgyát.

A hatóság azt a felvetést is elutasította, hogy a CTP bérlői esetleg szennyező vagy veszélyes anyagokat tárolhatnak a területen, mert „erre a jelen határozat nem jogosítja fel őket”. Majd akkor vizsgálják ezt, ha mégis így tennének.

(Az, hogy akkumulátorokat tesztelnek és tárolnak a Duna mellett, nem számít.) A helyettes államtitkár felügyelete alatt eljáró hatóság azt is megállapította, hogy a tervezési terület nem határos a természetvédelmi területtel, hiszen az értékes vízparti galériaerdőket a majdani logisztikai parktól vizuálisan elválasztja majd a Duna árvízvédelmi gátja.

„Három éve még a hajnali párában őzikék rohangáltak ott. Hamarost az egészen a gátig érő raktárcsarnokokat nézhetjük helyettük. A folyóhoz legfeljebb az ipari hodályok mellett araszolva juthatunk le. Mindez nem számít se a régi, se az új kormánynak” – tárja szét a karját Kazinczy Krisztina, aki még bízik abban, hogy a testület által példátlan egyetértésben megszavazott perindítás eredményeként végre elkészülhet a környezeti hatástanulmány és korlátozni lehet a beruházást.