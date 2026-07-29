Erdőtüzek Európában

Spanyolország;Franciaország;vészhelyzet;erdőtüzek;

2026-07-29 11:58:00 CEST

A 2006-ban elkezdett feljegyzések szerint ebben az évben nyáron a legrosszabb erdőtűz szezon kezdődött a Európában. Spanyolországban és Portugáliában egy millió hektár égett le, ami az Ibériai-félsziget egy százalékát teszi ki. Az EU-ban elpusztult területek több, mint kétharmada a két országban van, több, Franciaországot is hozzájuk véve több, mint háromszáz ezer embert kellett evakuálni.

Több mint háromszz ezer embert evakuáltak, és legalább egy ember meghalt a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek miatt, a tűzoltók pedig napok óta küzdenek a lángokkal. A két ország hatalmas erdőtüzekkel néz szembe, amelyek a múlt hét közepén kezdődtek az egymást követő európai hőhullámok következtében, amelyek rekordmagas hőmérsékletet okoztak több országban, ami önmagában is több ezer ember halálát okozta.

Franciaországban múlt szerdán, július 22-én súlyos tűzvész ütött ki a Gironde megyei Saumosban, másnap pedig egy újabb Biscarrosse közelében, Landes megyében. Spanyolországban több tűzeset is történt múlt szerdán, köztük egy Toledóban, amely átterjedt a madridi Villa del Pradora, egy másik pedig Ávilában. A következő napokban Madridban, Castellónban és Manisesben is tüzek ütöttek ki.

Madrid, Ávila és Valencia spanyolországi régiói a legsúlyosabban érintett területek közé tartoznak. A kormány 23-án este országos vészhelyzetet hirdetett Madridban és Ávilában, amit azután Toledóra is kiterjesztettek. Szombaton egy 78 éves férfi vesztette életét a Valencia közelében található Manisesben történt tűzvészben, a mozgáskorlátozott áldozatot holtan találták autójában.

Spanyolországban idén eddig 32 nagyobb erdőtüzet regisztráltak, ami jelentős növekedés a tavalyi évhez képest, amikor ebben az időszakban csak hetet észleltek.

Európa nagy részét egymást követő hőhullámok sújtják, amelyek növelték az erdőtüzek kockázatát. Mivel a hőmérséklet a következő napokban ismét emelkedni fog, és sok tűz sújtotta területen kevés esőre van kilátás, a veszély várhatóan fokozódni fog. A globális felmelegedés gyakoribbá és intenzívebbé tette a hőhullámokat, ráadásul Európa az 1980-as évek óta a globális átlag kétszeresével melegszik. A szélsőséges hőség fokozza a párolgást és a növények vízveszteségét, súlyosbítja az aszályt és kiszárítja a növényzetet, ami egyre több tüzelőanyagot biztosít az erdőtüzekhez.

A jelentések most főleg Spanyolországból és Franciaországból érkeznek, de a 18-án kezdődött tűz miatt például a skóciai Cairngorms Nemzeti Park is felismerhetetlenné vált, ahol mocsaras területek, erdők pusztultak el. A füst vasárnap estére eloszlott, de a hatóságok figyelmeztettek, hogy a veszély a területen a legsúlyosabb tűzeset után, amit valaha itt láttak, még nem múlt el. Meg hetek, hónapok telhetnek el, amíg a tűz teljesen megszűnik, bár a hatóságok remélik, hogy továbbterjedését sikerült megakadályozniuk. A nagyobb állatok, mint az őzek képesek voltak elmenekülni, de a kisebbek, gyíkok, rovarok, földőn fészkelő madarak elpusztulhattak.

A kár olyan súlyos, hogy évtizedekig tarthat, amig a terület regenerálódik. Háromszáz éves fenyőfák is elégtek, de az ezeknél is idősebb erdőket még a kezdeti napokban sikerült elszigetelni, a tüzzel borított területek eldózerolásával.

A nemzeti park szabályozása áprilisban megtiltotta a tűzgyújtást, és azt most még nem lehet tudni mi volt az oka az itt pusztító tűznek, de a EK-ban a tüzek legnagyobb része emberek számlájára írható. Sandy McCook volt fotós azt mondta a Guardiannak, hogy a tűz megfékezhető lett volna két óra alatt, amikor még csak akkora volt, mint egy teniszpálya, ha lett volna ehhez egy helikopterük kormányszerződés keretében. Neki és más helyieknek is az a véleménye, hogy a tűzoltó-helikoptereknek is olyan modell szerint kellene működniük, mint a mentőknél. A terület más módon nehezen megközelíthető.

A nostani tüzek miatt Európa eddigi legnagyobb tűzoltó mozgósítása történt, a rescEU flotta 22 tűzoltó repülőgépe és 5 helikoptere 12 országban áll készenlétben 777 beosztott tűzoltóval, ami a legtöbb, amióta a program elkezdődött. Portugália és Franciaország július elején kérte az uniós segítségnyújtást.

A Copernicus European Forest Fire Information System (EFFIS), az Európai Copernicus Erdőtűz Információs Rendszer térképén a tüztől jobban szenvedő országok között még Török- és Görögország látható, utóbbi július eleje óta nem szenved nagy tűzektől, két tűzoltó repülőgépet is tudtak Spanyolországba küldeni az EU Civil Protection Mechanism (polgári védelem) keretében. A jelenlegi 128 török tűzből 44 minősíthető súlyosabbnak.

Svájcban 2026-ban még volt nagy kiterjedésű tűzvész, az ország azonban komoly aszálytól szenved, és szinte minden kantonban magas vagy nagyon magas az erdőtüzek kockázata, így mindegyikben korlátozásokat vagy tilalmakat vezettek be a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozóan, több helyen még a magánházaknál is megtiltották a grillezést. Svájcban a legtöbb tüzeset tavasszal történik, a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal (FOEN) szerint ezek kilencven százalékát itt is emberek okozzák, gondatlanságból vagy hanyagságból.

Olaszországban a múlt héten az keltett megdöbbenést, hogy Szicília északi részén a hatóságok szerint a gyújtogatók úgy szítottak tüzeket, hogy macskák farkához gyúlékony rongyokat kötöttek. „Az állatokat szabadon engedték a mezőkre, ahol futás közben terjesztették a tüzet” – mondta Domenico Costarella, a kalábriai polgári védelmi ügynökség munkatársa. Hozzátette, más bizonyítékok is gyújtogatásra utalnak.