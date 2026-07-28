Megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon

késelés;előállítás;kábítószer-kereskedelem;Ozora fesztivál;életveszélyt okozó testi sértés;

2026-07-28 16:56:00 CEST

Kábítószer árusítása közben pedig három férfit értek tetten.

Megkéseltek egy izraeli férfit kedden hajnalban az Ozora Fesztiválon - közölte a Facebook-oldalán a Fejér vármegyei rendőrség.

Mint írták, a sérültet a mentők kórházba szállították. Az üggyel összefüggésben, életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt két férfit állítottak elő, akiknek jelenleg is folyamatban van az elszámoltatásuk. Jelezték, hogy a fesztiválozók érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket végez, és folyamatosan együttműködik a szervezőkkel a szükséges biztonsági intézkedések megtétele érdekében.

A hétfői napon három újabb férfit - egy belga, egy izraeli és egy portugál állampolgárt - állítottak elő, akiket drog árusítása közben értek tetten. Őrizetbe vették őket és kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt indult velük szemben. Bejegyzésüket azzal zárták, hogy a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít az Ozora Fesztivál biztonságára. A hatóságok célja, hogy a rendezvény minden résztvevője biztonságban szórakozhasson.