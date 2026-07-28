Kábítószer árusítása közben pedig három férfit értek tetten.
A fideszes politikus azt állítja, nem akar cenzúrát sehol sem, de...
Az elkövetőt elfogták, áldozatát a pécsi kórházba vitték.
Úgy tudni, egy ázsiai ételkioszk kapott lángra. Egy kisebb személyi sérülésről tudni.
Vélhetően öngyilkos akart lenni, mivel a lángok köré hatalmas vaskerítést húztak, így kizárt, hogy baleset történt.
Annyit biztosan tudni, hogy nem bűncselekmény áldozata lett.
Megállt a szíve egy 50-60 év körüli holland férfinak csütörtökön a dádpusztai O.Z.O.R.A. fesztiválon – értesült a Velvet. A Blikk azt írja, hogy a férfi epilepsziás rohamot kapott.