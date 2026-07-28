Meghalt egy férfi az Ozora fesztivál táncparkettjén

Megállt a szíve egy 50-60 év körüli holland férfinak csütörtökön a dádpusztai O.Z.O.R.A. fesztiválon – értesült a Velvet. A Blikk azt írja, hogy a férfi epilepsziás rohamot kapott.