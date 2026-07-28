Bús Balázs a Csillagból üzente meg, hogy a Tisza-rendszer politikai foglyának tartja magát

Bús Balázs;Nemzeti Kulturális Alap;

2026-07-28 19:45:00 CEST

Az NKA-ügy után azzal gyanúsította meg az ügyészség, hogy 150 millió forint kenőpénzt fogadott el polgármesterként.

Politikai fogolynak tartja magát Óbuda korábbi vezetője, és tagadja, hogy polgármesterként vagy a Nemzeti Kulturális Alap tisztségviselőjeként jogsértést követett volna el.

Bús Balázs védőjén keresztül eljuttatott, kedden közzétett Facebook-posztjában azt állította, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) öt hete „hamis és feltételezéseken alapuló vádakkal” vitte el otthonából. Közlése szerint a bíróság előtt pontról pontra cáfolta a vádakat, a bíróság azonban politikai döntést hozott.

A döntést jogsértőnek és törvénytelennek nevezte, és azt állította, hogy a vádhatóság Magyar Péter elvárásait követte. Egyben visszautasította azt a Magyar Péternek tulajdonított állítást, amely szerint 17 milliárd forint tűnt el az NKA-ból. Bús Balázs azt írta, hogy semmi nem tűnt el, és több mint 10 milliárd forintos maradvánnyal, valamint a folyamatban lévő pályázatokkal együtt adták át az intézményt az új miniszternek. Saját megfogalmazása szerint egyetlen „bűne” az volt, hogy fideszes.

Mivel a politikus azt közölte, hogy a nyilatkozat csak teljes terjedelemben idézhető, ezért most a teljes Facebook-bejegyzését közzétesszük:

„Bús Balázs, védőjén keresztül az alábbi közleményt juttatta el. A közlemény facebookon történő megjelenését a mai kihallgatás során jelezte az ügyészség részére.

»Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van«

- 5 hete hurcolt el otthonomból a NAV hamis és feltételezéseken alapuló vádakkal.

- A bíróság előtt a vádakat pontról pontra cáfoltam, de Magyar Péter elvárásai szerint jogsértő és törvénytelen módon politikai döntést hozott a bíróság. Mint A tanú című filmben.

- Polgármesterként és az NKA tisztségviselőjeként semmilyen jogsértést, törvénytelenséget és mulasztást nem követtem el. Egyetlen „bűnöm”, hogy fideszes voltam. Magyar Péter gátlástalanul hazudik, amikor azt üvölti, hogy 17 milliárd forint tűnt el az NKA-ból. Semmi nem tűnt el. Ezzel szemben tény, hogy több, mint 10 milliárd forint maradvánnyal adtuk át az NKA-t az új miniszternek, a folyamatban levő pályázatokkal együtt.

- 37 évvel a rendszerváltás után nem gondoltam, hogy átélem dédszüleim történetét, akiknek az 50-es években elvették a házukat, iparukat, vagyonukat és kitelepítették őket Fegyvernekre, csak mert polgárok voltak és nem kommunisták. Ma mindenki ugyanerre számíthat, ha nem ismeri Magyar „Cipolla” Pétert.

- 40 éve a magyar sorkatonai szolgálat alatt a III/IV-es ügyosztály (katonai elhárítás) figyeltetett meg és próbált besúgóvá tenni. Nem sikerült.

- Utána (1987) az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) próbált politikai okokból az Esztergomi Hittudományi Főiskoláról eltávolítani. Nem sikerült.

- Meggyőződésem, hogy július 13-án Magyarországon megszűnt a jogállam és demokrácia, magamat a Tisza rendszer politikai foglyának tartom.

- Elfogadhatatlan, hogy a hatóságok a bolsevik Magyar Péter utasításai szerint politikai okokból bárkit börtönbe zárhat.

- Elfogadhatatlan, hogy a bíróság mérlegelés és gondolkodás nélkül végrehajtja a politikai befolyás alá került ügyészség hamis vádjait.

- Elfogadhatatlan, hogy a bíróság a döntéseiről hamarabb tájékoztatja a sajtót, mint az érintettet.

- Elfogadhatatlan, hogy a tiszás hatalom önös érdekből, jogerős ítélet nélkül korlátozza a szabadságot, a családi kapcsolattartást és a szabad vallásgyakorlást.

»Vajon valóban igazságot szóltok,

igazságos ítéletet hoztok, emberek fiai?

Nem! Szívetekbe gonoszat műveltek,

kezetek igazságtalanságot sző a földön.

Örvend majd az igaz, amikor látja a bosszút, és a bűnösök vérében mossa lábait.

Mégis van jutalma az igaznak,

Bizony van Isten, aki igazságot szolgáltat nekik a földön!«

(Zsolt 58. 2-3, 11-12)

Szeged, Csillag börtön 2026. július 28.

„A nyilatkozat csak teljes terjedelmében osztható meg vagy idézhető, más közlési formákhoz nem járulok hozzá!”