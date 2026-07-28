Legkevesebb 150 millió forint kenőpénz elfogadásával gyanúsították meg az óbudai korrupciós ügyben Bús Balázst

gyanúsítás;kenőpénz;Bús Balázs;óbudai korrupciós ügy;

2026-07-28 13:16:00 CEST

A gyanúsítottként kihallgatott személyek száma már 33-nál jár.

2011 és 2020 között legkevesebb 150 millió forintkenőpénzt vehetett át az óbudai korrupciós ügyben Budapest III. kerületének a volt polgármestere, Bús Balázs – derül ki a Központi Nyomozó Főügyészség Népszavának is elküldött tájékoztatásából. E szerint a fideszes politikust vezető beosztású hivatalos személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítják.

Bús Balázst 2002 és 2006 között Óvuda-Békásmegyer alpolgármestere, 2006 októbere és 2019 októbere között polgármestere volt. A gyanú arról szól, hogy ő, Puskás Péter, Czeglédy Gergő jelenlegi alpolgármester, a jelenlegi kerületvezető Kiss László és társaik a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer önkormányzat működése körében 2008-tól egy olyan rendszert építettek ki, amely révén az önkormányzati pozíciójukat és hivatali helyzetüket kihasználva rendszeres bevételre tettek szert, függetlenül attól, hogy az adott választási ciklust az önkormányzatot élén vagy ellenzékben töltötték. Ez úgy nézett ki, hogy egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződésben álló cég tényleges irányítója 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozícióban lévő személyeket vesztegetett meg. A kifizetések célja az volt, hogy a vállalkozó cégei folyamatosan szerződésekhez jussanak, a meglévő szerződéseik fennmaradjanak, illetve a feltételeik javuljanak.

Az új megbízásokért vagy a meglévő szerződések fenntartásáért kenőpénzt fizető gazdasági szereplőkkel, illetve azok képviselőivel – Bús Balázs tudtával és jóváhagyásával – Puskás Péter alpolgármester állapodott meg. A vállalkozó kezdetben annak a Puskás Péternek fizetett rendszeresen a III. kerületi önkormányzatnál, aki ebből 70-30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergővel, majd az önkormányzat vezetésében bekövetkezett politikai fordulat után megfordították az arányt.

Bús Balázs az ügyben nem tett vallomást, panasszal élt a gyanúsítás ellen. A fideszes politikus egyébként letartóztatásban van a másik hírhedt ügye, a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos pénzszórása miatt, ő volt legalábbis a testület alelnöke, amikor az NKA egyik ideiglenes kollégiuma 2025 vége felé elkezdte kirívóan nagy összegekkel támogatni a fideszes celebritások programjait.