Két vitorlázórepülő miatt riasztották a honvédségi helikoptereket

Kutató-mentő helikoptert indított a Magyar Honvédség egy, rádiókapcsolat nélkül közlekedő vitorlázógép miatt - közölte egy kedd esti Facebook-bejegyzésében a honvédelmi miniszter.
Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, a Légi Műveleti és Irányítási Központ váltásvezetője kora délután jelentést tett arról, hogy Ausztria felől egy vitorlázógép lépett be a magyar légtérbe, pilótája azonban nem válaszolt a magyar légiforgalmi szolgálatok rádióhívásaira. A pápai bázison készenlétben álló kutató-mentő helikopter rövid időn belül felszállt. Személyzete a levegőben két vitorlázó repülőgépet azonosított, majd a repülésbiztonsági szabályok betartásával megközelítette őket. A pilótákat egyezményes kézjelekkel és a vészfrekvencián keresztül kapcsolatfelvételre utasították.
A rádiókapcsolat csak több kísérlet után jött létre. A vitorlázógépek ezután a magyar légiforgalmi irányítással is felvették a kapcsolatot, ezért a honvédségi helikopter visszatért a pápai bázisra.
A gépek eredetileg Békéscsabát jelölték meg célállomásként, később azonban transzponderjel nélkül, a rádiókapcsolat fenntartása mellett Ausztria felé fordultak, majd elhagyták a magyar légteret.
A honvédelmi miniszter közlése szerint vadászgépeket nem riasztottak, mert az eset kezeléséhez erre nem volt szükség, bevetésük pedig indokolatlan költségekkel járt volna.