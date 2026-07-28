Két vitorlázórepülő miatt riasztották a honvédségi helikoptereket

Magyar Honvédség;légtér;helikopter;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-07-28 20:45:00 CEST

Később felvették a kapcsolatot a magyar légiforgalmi irányítással, majd visszafordultak az osztrák légtér felé - annak ellenére, hogy eredetileg Békéscsabát jelölték meg célállomásként.

Kutató-mentő helikoptert indított a Magyar Honvédség egy, rádiókapcsolat nélkül közlekedő vitorlázógép miatt - közölte egy kedd esti Facebook-bejegyzésében a honvédelmi miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, a Légi Műveleti és Irányítási Központ váltásvezetője kora délután jelentést tett arról, hogy Ausztria felől egy vitorlázógép lépett be a magyar légtérbe, pilótája azonban nem válaszolt a magyar légiforgalmi szolgálatok rádióhívásaira. A pápai bázison készenlétben álló kutató-mentő helikopter rövid időn belül felszállt. Személyzete a levegőben két vitorlázó repülőgépet azonosított, majd a repülésbiztonsági szabályok betartásával megközelítette őket. A pilótákat egyezményes kézjelekkel és a vészfrekvencián keresztül kapcsolatfelvételre utasították.

A rádiókapcsolat csak több kísérlet után jött létre. A vitorlázógépek ezután a magyar légiforgalmi irányítással is felvették a kapcsolatot, ezért a honvédségi helikopter visszatért a pápai bázisra.

A gépek eredetileg Békéscsabát jelölték meg célállomásként, később azonban transzponderjel nélkül, a rádiókapcsolat fenntartása mellett Ausztria felé fordultak, majd elhagyták a magyar légteret.

A honvédelmi miniszter közlése szerint vadászgépeket nem riasztottak, mert az eset kezeléséhez erre nem volt szükség, bevetésük pedig indokolatlan költségekkel járt volna.