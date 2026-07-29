Meghalt Kavinsky, a Drive című filmben hallható Nightcall című szám szerzője

halál;dj;Ryan Gosling;Kavinsky;

2026-07-29 15:05:00 CEST

Holtan találták párizsi otthonában Kavinskyt, a francia DJ-t, a Drive című filmben hallható Nightcall című szám szerzőjét. A művész ötvenegy éves volt.

Kavinsky volt a szerzője a 2010-es Nightcall című ikonikus számnak, mely a 2011-es Drive című akciófilmben hangzott el, melynek főhősét Ryan Gosling alakította. Az alkotás és vele együtt Kavinsky szerzeménye hamar kultikus státuszba emelkedett, a DJ azt a 2024-es nyári olimpiai játékok záróünnepségén is előadta Angèle belga énekessel és a Phoenix francia együttessel.

Kultikus lett Kavinsky első, 2013-as OutRun című stúdiólemeze is, mely a szintetizátoros hangzásával a synthwave zenei műfaj egyik meghatározó albuma lett. Kavinsky imidzsét és a debütlemezt a nyolcvanas évek zenei és filmes világa ihlette, a korong a címét például egy 1986-os Sega autóversenyzős játék, melyben szerepelt egy Ferrari Testarossa, ahogy Kavinsky albumának borítóján is. A művész másrészt egyedi imidzset épített fel magának: a klipjeiben kék arcú zombiként jelent meg napszemüvegben és piros-fehér dzsekiben, aki 1986-ban karambolozott a Testarossajával, de 2006-ban újjáéledt, hogy zenét csinálhasson.

Kavinsky 2014-ben Magyarországon is járt, fellépett a Szigeten, ahol az első lemezéről játszott számokat. Második, Reborn című stúdióalbuma 2022-ben jelent meg szintén synthwave stílusban.