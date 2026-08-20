A rendőrök felvették a kapcsolatot a szervezővel, de más intézkedés nem történt. Csütörtökön újra lesznek koncertek a Műegyetem rakparton, a program éjjel fél kettőig tart.
Holtan találták párizsi otthonában Kavinskyt, a francia DJ-t, a Drive című filmben hallható Nightcall című szám szerzőjét. A művész ötvenegy éves volt.
Elég sok szórakozóhelyen szokássá vált, hogy a DJ mögött is táncolnak. Ők a VIP. Többet fizetnek azért, hogy a pódiumon legyenek, és az egész buli alatt a fellépő hátát nézzék.
Új fejezetet nyitna a zeneiparban a project first.wave, egy hazai gyökerű, az Európai Unió által támogatott projekt, melynek célja növelni a nők számát a produceri szakmában úgy, hogy az a kiadóknak, zenei megrendelőknek, és persze a közönségnek is jó legyen. Sok esetben a producer dönti el, ki írjon egy dalt, ki hangszerelje és adja elő, ha ebben a pozícióban több nő lenne, az láncreakciót indíthatna el, ők is egyre több nőtársuknak adnának lehetőséget. Szemléletformálásra is szükség van, hogy a nőket ne csak papíron fogadják el egyenrangúnak, hanem valóban annak is érezhessék magukat, mikor hangszeren tanulnak, komponálnak vagy digitálisan zenét készítenek. Balogh Szonja projektvezetővel és Kozma Kata zenei producerrel Bálint Orsolya beszélgetett.
Nagyon rendben volt... Köszönöm hogy ilyen sokan eljöttetek, nekem bejött.. :) Ezt Gyurcsány Ferenc posztolta Facebook oldalára kedd kora hajnalban.
Egy Erzsébet téri népszerű szórakozóhelyen lesz lemezlovas ma este Gyurcsány Ferenc. A volt miniszterelnök, a DK elnöke DJ-ként áll a keverőpult mögé.