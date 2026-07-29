Egy New York-i iroda működésére és egy dél-amerikai sírbolt felújítására is adott pénzt a Bethlen Gábor Alap

Bethlen Gábor Alap;közpénzek;

2026-07-29 15:10:00 CEST

A tengerentúli magyar szervezetek a támogatásból fizetéseket, repülőjegyeket, közüzemi díjakat és egy kanadai koncertsorozat költségeit is finanszírozták.

Japánba, Chilébe, Uruguayba, Argentínába, Kanadába és az Egyesült Államokba is jutott a Bethlen Gábor Alap egyedi támogatásaiból az elmúlt egy évben - írja a 444 a közérdekű adatigényléssel megszerzett támogatói okiratok és kérelmek alapján.

A pénzekből több szervezet nemcsak programokat, hanem a mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat is fedezett.

A New Yorkban működő Magyar Emberi Jogokért Alapítvány a Reconnect Hungary programhoz először 7 millió forintot kért a projektmenedzser nyolchavi fizetésére, további 3 milliót pedig magyarországi repülőjegyekre. A program az Egyesült Államokban született magyar fiataloknak szervez kéthetes magyarországi utazást, amelyhez a résztvevőknek 2100 dolláros önrészt kell fizetniük.

A támogatási igényt később módosították: további két hónap bérköltsége, közel 1,5 millió forintos hírlevél-szolgáltatási díj és 7,3 millió forintnyi retúr repülőjegy is bekerült a tételek közé. Egy másik kérelemben az alapítvány ügyvezetőjének egész éves fizetésére 7,8 millió, a New York-i iroda közüzemi kiadásaira 5,4 millió forintot kértek, valamint nyolc hónap telefon- és internetköltségét is az alapból finanszírozták.

A szervezetnek idén, április 9-én és 10-én összesen 35 millió forintot ítéltek meg. Ebből a projektmenedzser és az ügyvezető fizetése mellett repülőjegyeket, belépőket, buszbérlést, szállást, étkezést, webfejlesztést és a New York-i iroda költségeit fedezték.

Az uruguayi Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége 11,4 millió forintot kapott működésre és fejlesztésekre. Az összeg nagyobb része egy magyar diaszpóramúzeum kialakítására, valamint a tucumáni temetőben található, hetven koporsó és urna befogadására alkalmas Magyar Panteon felújítására jutott; az épület helyreállítására 2 millió forintot terveztek.

A kanadai Pannonia Magyar Könyvesbolt tavaly 10 millió forintot kapott a Misztrál zenekar koncertsorozatára, a támogatásból mikrobuszbérlést, fellépői díjakat, szállást, üzemanyagot és repülőjegyeket fizettek. A 444 ugyanakkor nem talált nyilvános nyomot annak, hogy a zenekar Kanadában fellépett volna.