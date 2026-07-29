Magyar Péterét nem, de egy másik tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja az Országgyűlés mentelmi bizottsága

Varga Lőrinc tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja az Országgyűlés mentelmi bizottsága a parlamentnek jövő hétfőn - mondta el a szintén tiszás Sasi-Nagy Edit, a bizottság elnöke a testület szerdai ülése után az MTI-nek.
Varga Lőrinc 2024-ben követett el ittas vezetést, akkor még nem volt sem képviselő, sem képviselőjelölt. A bírósági eljárás elhúzódott, majd miután képviselővé választották, a bíróság az eljárást felfüggesztette, és kérelmezte a mentelmi jog kiadását - közölte Sasi-Nagy Edit. A politikus emlékeztetett, a bizottsági gyakorlat alapesetben az, hogy magánvádas ügyekben a mentelmi jog fenntartását, közvádas ügyekben a felfüggesztést indítványozzák. Ennek alapján Sasi-Nagy Edit a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolta a bizottságnak, amit az egyhangúlag támogatott.
A testület ezen kívül több magánvádas ügyet tárgyalt. Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát rágalmazási ügyben kérték ki egy politikus feljelentése nyomán. A mentelmi bizottság egyhangúlag a mentelmi jog fenntartását javasolja - ismertette a bizottsági elnök.Parlamenti bizottság tárgyal Magyar Péter és több képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről
Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője mentelmi jogának felfüggesztésére rágalmazás és becsületsértés miatt érkeztek kérelmek. A bizottsági elnök tájékoztatása szerint négy bírósági eljárás is zajlik egy cselekmény kapcsán, ezért négy határozatot hoznak, amelyekben egyhangúlag a mentelmi jog fenntartását javasolják.
A fideszes Takács Péter mentelmi jogát szintén magánvádas ügyben becsületsértés és rágalmazás miatt kérték ki. Esetében is a mentelmi jog fenntartását javasolják, erről is egyhangúlag döntött a bizottság - közölte Sasi-Nagy Edit.
A bizottsági elnök összegzése szerint a magánvádas esetek arra példák, annak tipikus esetei, amiért a mentelmi jog intézményét kialakították annak érdekében, hogy a politikusok szabadon tudják végezni a munkájukat.Nem fosztotta meg Kocsis Mátét a mentelmi jogától a parlamenti bizottságMegalakult az új parlament, a Mi Hazánk Mozgalom azonnal felfüggesztené a képviselők mentelmi jogát