Szabó Tímea: Egy-másfél év kell ahhoz, hogy kiderüljön, valóban rendszerváltás történt-e

Fidesz;Országgyűlés;Szabó Tímea;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-08-01 08:00:00 CEST

A korábbi országgyűlési képviselő úgy véli, Magyar Péter nehéz helyzetben van Orbán Viktor elszámoltatását illetően, hiszen politikailag nem feltétlenül érdeke, hogy a volt kormányfőből mártírt csináljon.

Legalább egy-másfél évre van szükség annak eldöntéséhez, hogy az áprilisi kormányváltás valódi rendszerváltást és a jogállamiság helyreállítását hozta-e - mondta Szabó Tímea a Népszava Törésvonal című műsorában.

A volt országgyűlési képviselő szerint ehhez meg kell kezdenie a munkáját a megújult ügyészségnek és Alkotmánybíróságnak, valamint láthatóvá kell válnia annak is, miként működik az új hatalom a gyakorlatban.

Úgy látja, a demokratikus változást nem önmagában a parlamenti viták hangereje vagy élénksége bizonyítja majd. Fontosabbnak tartja, hogy milyen törvényeket fogadnak el, mennyire átláthatók a döntések, bevonják-e az embereket, a civil szervezeteket és a szakszervezeteket, megszűnik-e a gyűlölet- és félelemkeltés, valamint valóban a közfeladatokra fordítják-e a közpénzt. Az egészségügy és az egyetemek működésének átalakítását ugyancsak azok közé a területek közé sorolta, amelyeken mérhető lesz a változás.

Az Országgyűlés eddigi működésében már érzékel különbségeket. Szabó Tímea szerint a kisebbségben lévő képviselők több felszólalási lehetőséget és szélesebb jogköröket kaptak, mint amennyi az előző ciklusokban az ellenzéknek jutott. Forsthoffer Ágnes ülésvezetését külön is méltatta, mert úgy látja, a házelnök Magyar Pétert is rendreutasítja, figyelmezteti az időkeretre, és elveszi tőle a szót. Ezt a kiegyensúlyozottságra való törekvés jelének tartja, miközben szerinte az első hetekben vagy hónapokban előforduló hibák még elfogadhatók.

A parlamentarizmus újjáéledését azonban nem azzal azonosítja, hogy hangosabbá váltak az ülések. Számára az jelentené a tényleges változást, ha az ellenzéki javaslatok is bekerülhetnének a jogalkotásba, a bizottságok pedig ismét érdemi szerepet adnának a szakértőknek, a civileknek és az érdekképviseleteknek. Hozzátette: a parlament jelenlegi összetétele szerinte önmagában korlátozza a magasabb színvonalú együttműködés lehetőségét.

Magyar Péter gyakori parlamenti szereplését részben a miniszterelnök személyiségével, részben a társadalmi igénnyel magyarázta. Úgy véli, tizenhat év után indokolt, hogy a kormányfő közvetlenül számoljon be az előző rendszerben feltárt ügyekről, bár szerinte idővel valószínűleg visszavesz majd a megszólalások számából. A személyeskedő megjegyzéseket és a fideszes képviselők külsejére vagy szereplésére tett támadásokat ugyanakkor feleslegesnek tartja. Úgy véli, a súlyosabb politikai és gazdasági ügyekről kellene beszélni.

Az egykori képviselő szerint Magyar Péter nehéz politikai helyzetben van Orbán Viktor esetleges büntetőjogi felelősségének kérdésében. Erős társadalmi igény van az elszámoltatásra, ugyanakkor Orbán Viktor bilincsbe vitele mártírt is csinálhat a volt miniszterelnökből. Szabó Tímea ezért azt tartaná célszerűnek, hogy a független igazságszolgáltatás először az Orbán Viktor környezetéhez kötődő ügyeket vizsgálja végig, és az érintettek felelősségét jogszerű eljárásokban tisztázzák.

Szabó Tímea azt mondta, neki egyelőre nem hiányzik az Országgyűlés. A tizenhat évnyi képviselői munkát fizikailag és lelkileg is megterhelőnek nevezte, ezért örül annak, hogy most pihenhet. Ha ismét mandátumot szerzett volna, saját meghatározása szerint független képviselőként továbbra is a jogállamiság, a demokrácia és a szociális ügyek képviseletére összpontosított volna.