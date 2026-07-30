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A magyarok többsége egyetért az M1 leállításával, ötből négy fideszes is független közmédiát akar

A megkérdezettek többsége egyetért azzal, hogy a Tisza-kormány július 7-én leállította a közmédia hírszolgáltatását, valamint felfüggesztette az M1 és a Kossuth Rádió működését. Ennél is többen vélték úgy, hogy a közmédia az Orbán-kormány alatt részt vett a hazugságok terjesztésében, s elsöprő többségbe kerültek, akik szerint szükség van államilag finanszírozott, ám tartalmában teljesen független közmédiára. Mindez a Publicus Intézet lapunk számára készült közvélemény-kutatásából olvasható ki.

„A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!” – volt olvasható néhány, a magyar sajtótörténetbe bevonuló órán keresztül július 7-én délután négy órától az M1 élő adása helyett, a csatorna Facebook-oldalán, valamint a hirado.hu-n, s ugyanekkor leállt a Kossuth Rádió is, a helyén a Bartók Rádió műsora volt hallgatható.

A tévéműsor aztán az 1956-os forradalom tiszteletére 19:56-kor indult újra Bacsó Péter klasszikusával, A tanúval, s a nézők a továbbiakban is régi, klasszikus filmeket nézhettek a híradók és politikai műsorok helyett.

A lapunk számára készült Publicus-felmérés alapján a nézők 57 százaléka egyetértett a Tisza-kormány közmédiával kapcsolatos döntésével, 37 pertcentnyien viszont úgy gondolták, hogy rossz döntés született.

Természetesen a kormányszimpatizánsok között elképesztő támogatottsággal bírt az eredeti műsorszolgáltatás felfüggesztése, 90 százalékuk értett egyet vele, s az sem meglepő, hogy a Fidesz-KDNP pártolói 96 százalékban ellenezték. Az igazán mérvadó a bizonytalanok válasza, akiknek bő harmada egyetértett, felük pedig elutasította a döntést. Utóbbi adatok leginkább azért is meglepőek, mert a megkérdezettek kétharmada szerint jogos volt a bocsánatkérés, ugyanis a közmédia a Fidesz-kormányok alatt részt vett a hazugságok terjesztésében, s ezt a Tisza-hívők 94 százaléka mellett a bizonytalanok fele is így gondolta, sőt, még minden nyolcadik korábbi kormánypárti szavazó is elismerte ezt, persze döntő többségük – 78 százalék – szerint mindezeknek nem volt alapja.

Sokatmondó adat, hogy a közmédia híradóit napi vagy heti rendszerességgel mindössze a válaszadók 29 százaléka nézte, 46 százalék viszont egyáltalán nem, a Kossuthot ugyanilyen időintervallumban csak 18 százaléknyian hallgatták,

 a megkérdezettek kétharmada viszont soha, s 77 százalék egyáltalán nem kattintott a hirado.hu-ra, melyet a válaszadók közül csak 3 százaléknyian látogattak naponta. A felmérés társadalmi csoportok és korosztályok szerint is vizsgálta a híradók és a Kossuth legaktívabb nézőit-hallgatóit: napi-heti rendszerességgel az immár exkormánypártiak, a hatvan év felettiek, a maximum 8 általánossal rendelkezők és a nyugdíjasok kapcsoltak rájuk, míg a legkevésbé a tiszások, a 30-44 év közöttiek és az érettségivel vagy diplomával rendelkezők voltak kíváncsiak a híradókra és a Kossuth Rádióra.

A kormány programjában fontos elem a közmédia teljes átalakítása, ezzel kapcsolatban a parlament június végén el is fogadta az törvénycsomagot, melynek legfontosabb elemei a pártatlan tájékoztatás visszaállítása, a politikai propaganda megszüntetése, valamint egy új intézményi és felügyeleti struktúra létrehozása. A Publicus-felmérés szerint

a megkérdezettek 84, a tiszások 90, a fideszesek 79 és a bizonytalanok 73 százaléka szerint is az állam feladata a közmédia kormánytól független működésének biztosítása, s tízből heten abban is egyetértenek, hogy szükség van közmédiára. 

A válaszadók szerint a hiteles, független tájékoztatás, a minden politikai oldal álláspontjának arányos bemutatása és az ismeretterjesztés a közmédia három legfontosabb – 94, illetve 92-92 százalékra értékelt – feladata, a legkevésbé pedig a sportközvetítéseket tartották annak. Persze ez is viszonylagos, hiszen 72 százalék fontosnak ítélte, némi meglepetésre a fideszesek valamelyest kevésbé, mint a tiszások vagy a bizonytalanok.

Az eset még tavaly október 23-án történt a budapesti Kossuth tér egyik lakóépületében. Az eljárást megszüntető végzés szerint káros lenne, ha véleménynyilvánításuk miatt büntetnének meg polgárokat. Az egyik fiatal azt is rémisztőnek találja, hogy egy másik rendezvényen Magyar Péter is rendőröket kért egy bekiabáló ellen.