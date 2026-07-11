Valami kezdődik, felirat formájában újraindult a hírközlés az M1-en

Bizonyos engedélyezett műsorok alatt indult újra szombaton a hírszolgáltatás az M1-en, a hírközlés formájaként egy üzenőcsíkot/hírsávot választott az új vezetés – tudta meg több, egymástól független forrástól a Telex. A portál szerint szombat hajnali öttől kezdődött a részleges hírközlés ebben a formában.
Mint arról írtunk, kedd délután elsötétült az M1 csatornája, és a képernyőn a következő üzenet fogadta a nézőket: „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!” Ezzel egy időben a hirado.hu is leállt, a Kossuth Rádióban pedig a Bartók Rádió műsora vált hallhatóvá, hírműsorok nélkül. A műsorszolgáltatás az 1956-os forradalom tiszteletére az M1-en kedden 19:56-kor indult újra A tanú című filmmel, ám híradó nem volt.
A hírszolgáltatás felfüggesztésével kedden a közmédia számos munkatársát is elbocsátották. Így járt Császár Attila riporter is, akit biztonsági őrök vezettek ki az épületből.Továbbra is szünetel a hírszolgáltatás a hirado.hu-n, filmeket vetítenek az M1-enSorra menesztik az állami média fideszes kulcsfiguráit, Császár Attilát biztonsági őrök kísérték ki a köztévéből
Nagyon erős gesztus, amit látunk. Fontos az üzenete annak, hogy itt ténylegesen rendszerváltás van, nem pedig kormányváltás – mondta lapunknak Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztéséről. A fideszes közvéleménnyel ellentétben szerinte sokkal inkább az önkény felszámolása zajlik. Urbán Ágnes médiakutató közben úgy vélte, nincs relevanciája annak, hogy mit gondolnak a Fidesz politikusai.A közmédia elsötétülése fontos üzenete annak, hogy ténylegesen rendszerváltás történik