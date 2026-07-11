Valami kezdődik, felirat formájában újraindult a hírközlés az M1-en

M1;köztévé;hírszolgáltatás;

2026-07-11 07:56:00 CEST

A részleges hírszolgáltatás szombat reggel 5 óra óta elérhető a csatornán.

Bizonyos engedélyezett műsorok alatt indult újra szombaton a hírszolgáltatás az M1-en, a hírközlés formájaként egy üzenőcsíkot/hírsávot választott az új vezetés – tudta meg több, egymástól független forrástól a Telex. A portál szerint szombat hajnali öttől kezdődött a részleges hírközlés ebben a formában.

Mint arról írtunk, kedd délután elsötétült az M1 csatornája, és a képernyőn a következő üzenet fogadta a nézőket: „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!” Ezzel egy időben a hirado.hu is leállt, a Kossuth Rádióban pedig a Bartók Rádió műsora vált hallhatóvá, hírműsorok nélkül. A műsorszolgáltatás az 1956-os forradalom tiszteletére az M1-en kedden 19:56-kor indult újra A tanú című filmmel, ám híradó nem volt.

A hírszolgáltatás felfüggesztésével kedden a közmédia számos munkatársát is elbocsátották. Így járt Császár Attila riporter is, akit biztonsági őrök vezettek ki az épületből.

Nagyon erős gesztus, amit látunk. Fontos az üzenete annak, hogy itt ténylegesen rendszerváltás van, nem pedig kormányváltás – mondta lapunknak Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztéséről. A fideszes közvéleménnyel ellentétben szerinte sokkal inkább az önkény felszámolása zajlik. Urbán Ágnes médiakutató közben úgy vélte, nincs relevanciája annak, hogy mit gondolnak a Fidesz politikusai.