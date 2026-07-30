Felmentette a bíróság az Orbán Viktornak egy lakásból kiabáló fiatalokat, akiket rendőrök vegzáltak a tettük miatt

A bíróság szerint nem garázdák azok a fiatalok, akikre rendőrök törtek rá, miután egy lakás ablakából kiabáltak be Orbán Viktor beszéde közben – írja a 444 blogján a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ). Az eljárást megszüntető végzés szerint káros lenne, ha véleménynyilvánításuk miatt büntetnének meg polgárokat. A fiatalok a TASZ segítségével panaszt tesznek a rendőri fellépés miatt, hogy mással se történhessen ilyen a jövőben.
„Azt éreztük, tényleg súlyos következménye lesz annak, hogy hallattuk a hangunkat” – mondták azok a fiatalok, akikre rendőrök törtek rá egy Kossuth téri lakásban tavaly október 23-án, miután az ablakon kikiabálva nyilvánítottak véleményt az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor beszéde alatt – olvasható a blogon. A bíróság idén júniusban szüntette meg az eljárást, ami a rendőrök feljelentése alapján indult garázdaság vádjával. A végzés szerint azonban nem tekinthető garázdaságnak, ami történt, hiszen a fiatalok pusztán éltek a szólásszabadsághoz való jogukkal.Orbán Viktor szerint Magyarország nem felejt, Magyar Péter ünnepségén zúgott a „Ruszkik, haza” – Percről percre
A fiataloknak most abban segítünk, hogy panaszt tegyenek a rendőri fellépés miatt – mint mondták, azt szeretnék, hogy másokkal ne történjen hasonló a jövőben, bárki is van kormányon – fogalmaztak a TASZ jogászai. „Nem azért törtek ránk, mert mi veszélyt jelentettünk volna, hanem mert a hatalmat zavarta, hogy nekünk nem tetszik, amit képvisel. El kell kerülni, hogy ilyen ország legyünk megint. Amikor a Sándor-palotánál Magyar Péter azt kérte a rendőröktől, hogy vigyék el garázdaságért azt, aki bekiabálással megzavarta a sajtótájékoztatóját, ijesztő volt számomra, hogy a mostani miniszterelnök is erre hivatkozik. Lehet, hogy négy év múlva ennek a kormánynak fogok ordibálni, és szeretném megtartani a jogomat rá” – idézték az egyik kiabálót.Orbán Viktor: Cserben hagytak bennünket, mint mindig, amikor komolyra fordult a dolog
A TASZ a fiatalok elmondása alapján azt írta, hogy először csak poénnak tűnt , hogy egyik barátjuk nagyszüleinek a Kossuth térre néző lakásából nézzék meg „az államinak csúfolt fideszes rendezvények” egyikét. Ha már ott voltak, a véleményüket is ki akarták fejezni, s a fiatalok többször kikiabáltak az ablakon: „mocskos Fidesz”, „ruszkik haza”, és edényekkel zajt csaptak. A rájuk törő rendőrök kioktató stílusban beszéltek velük, igazoltatták őket, drogot kerestek, de nem találtak, majd garázdaság miatt eljárást indítottak ellenük, és több hónapig tartó hercehurcának tették ki őket. A bíróság azonban megállapította, hogy a bekiabálások közéleti véleménynyilvánításnak minősülnek és nyilvános eseményen hangoztak el. Így még akkor sem minősülnek közösségellenesnek, ha felháborodtak miattuk egyesek.Magyar Péter: A történelem nem kastélyokban, magánrepülőkön, jachtokon dől elMagyar Péter Sulyok Tamás lemondásáról: Módosítani fogjuk az Alaptörvényt