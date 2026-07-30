Felmentette a bíróság az Orbán Viktornak egy lakásból kiabáló fiatalokat, akiket rendőrök vegzáltak a tettük miatt

Kossuth tér;panasz;feljelentés;Orbán Viktor;felmentés;TASZ;október 23.;rendőri intézkedés;fiatalok;véleményszabadság;bekiabálás;szólásszabadság;

2026-07-30 13:41:00 CEST

Az eset még tavaly október 23-án történt a budapesti Kossuth tér egyik lakóépületében. Az eljárást megszüntető végzés szerint káros lenne, ha véleménynyilvánításuk miatt büntetnének meg polgárokat. Az egyik fiatal azt is rémisztőnek találja, hogy egy másik rendezvényen Magyar Péter is rendőröket kért egy bekiabáló ellen.

A bíróság szerint nem garázdák azok a fiatalok, akikre rendőrök törtek rá, miután egy lakás ablakából kiabáltak be Orbán Viktor beszéde közben – írja a 444 blogján a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ). Az eljárást megszüntető végzés szerint káros lenne, ha véleménynyilvánításuk miatt büntetnének meg polgárokat. A fiatalok a TASZ segítségével panaszt tesznek a rendőri fellépés miatt, hogy mással se történhessen ilyen a jövőben.

„Azt éreztük, tényleg súlyos következménye lesz annak, hogy hallattuk a hangunkat” – mondták azok a fiatalok, akikre rendőrök törtek rá egy Kossuth téri lakásban tavaly október 23-án, miután az ablakon kikiabálva nyilvánítottak véleményt az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor beszéde alatt – olvasható a blogon. A bíróság idén júniusban szüntette meg az eljárást, ami a rendőrök feljelentése alapján indult garázdaság vádjával. A végzés szerint azonban nem tekinthető garázdaságnak, ami történt, hiszen a fiatalok pusztán éltek a szólásszabadsághoz való jogukkal.

A fiataloknak most abban segítünk, hogy panaszt tegyenek a rendőri fellépés miatt – mint mondták, azt szeretnék, hogy másokkal ne történjen hasonló a jövőben, bárki is van kormányon – fogalmaztak a TASZ jogászai. „Nem azért törtek ránk, mert mi veszélyt jelentettünk volna, hanem mert a hatalmat zavarta, hogy nekünk nem tetszik, amit képvisel. El kell kerülni, hogy ilyen ország legyünk megint. Amikor a Sándor-palotánál Magyar Péter azt kérte a rendőröktől, hogy vigyék el garázdaságért azt, aki bekiabálással megzavarta a sajtótájékoztatóját, ijesztő volt számomra, hogy a mostani miniszterelnök is erre hivatkozik. Lehet, hogy négy év múlva ennek a kormánynak fogok ordibálni, és szeretném megtartani a jogomat rá” – idézték az egyik kiabálót.

A TASZ a fiatalok elmondása alapján azt írta, hogy először csak poénnak tűnt , hogy egyik barátjuk nagyszüleinek a Kossuth térre néző lakásából nézzék meg „az államinak csúfolt fideszes rendezvények” egyikét. Ha már ott voltak, a véleményüket is ki akarták fejezni, s a fiatalok többször kikiabáltak az ablakon: „mocskos Fidesz”, „ruszkik haza”, és edényekkel zajt csaptak. A rájuk törő rendőrök kioktató stílusban beszéltek velük, igazoltatták őket, drogot kerestek, de nem találtak, majd garázdaság miatt eljárást indítottak ellenük, és több hónapig tartó hercehurcának tették ki őket. A bíróság azonban megállapította, hogy a bekiabálások közéleti véleménynyilvánításnak minősülnek és nyilvános eseményen hangoztak el. Így még akkor sem minősülnek közösségellenesnek, ha felháborodtak miattuk egyesek.