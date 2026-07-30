Itt a bejelentés, a következő 24-72 órában elkerülhetetlen a Paksi Atomerőmű teljes leállítása

Duna;paksi atomerőmű;leállítás;

2026-07-30 14:34:00 CEST

Az ok a Duna alacsony vízállása, a kiesés még fedezhető importból. Teljes leállítás még soha nem fordult elő a Paksi Atomerőmű történetében.

A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése - tette közzé honlapján csütörtök délután a Paksi Atomerőmű Zrt.

A Paksi Atomerőművet szerda óta fokozatosan kapcsolják le. Először a 2. blokkot állították le, csütörtök reggel pedig az MVM közölte, hogy a 2.blokk teljesítményét csökkentik 50 százalékkal.

Magyar Péter miniszterelnök korábban még csak eshetőségként beszélt a leállításról azután, hogy fogadta Markus Söder bajor tartományi kormányfőt. Közlése szerint jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, mind a lakossági, mind a vállalati ellátás biztosított. – Úgy tűnik, jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár már ma, de lehet, hogy inkább holnap a Paksi Atomerőmű teljes lekapcsolására – mondta Magyar Péter. Ez – fűzte hozzá – egyébként 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ez nagy százaléka a magyar fogyasztásnak, de ez még fedezhető importból, mivel 3600-3800 megawatt a importkapacitás.Csütörtök este vagy péntek a miniszterelnök Kapitány István gazdasági miniszterrel elutazik Paksra tájékozódni és beszámolni a helyzetről.

Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs vezetője a Telexnek azt mondta, a létesítmény történetében ilyen még nem volt, vagyis teljes leállítás még soha nem fordult elő. Tervezésekor még a Duna korábbi száz évének rekordalacsony vízszintjei alatti szintekre készítették fel a Paksi Atomerőművet, ilyen mélyre süllyedő vízszintre azonban soha nem.

Ha ez nem lenne elég, a Dunamenti Erőmű meghibásodott, ami 400 megawatt kiesést jelent. Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul, de ha nem felel meg egy régi alkatrész, akkor az is elképzelhető, hogy egy-két hétig tarthat a javítás – jelezte Magyar Péter, közölve azt is, hogy utóbbi esetben bizonyosan lépéseket kell tenniük.

Eközben egyébként egész Románia atomenergia nélkül maradt, a cernavodai atomerőműben szerdán az 1., csütörtökön a 2. blokkot is lekapcsolták a Duna alacsony vízállása miatt.