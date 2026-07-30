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Várkonyi Andrea szórakoztatónak tartja Tóth Ildikó állításait ő és a férje luxizásairól

Tóth Ildikó, a Cápák között című műsorból is ismert ingatlanbefektető nemrég egy interjúban beszélt a Mészáros házaspár luxusingatlanának luxusépítkezéséről.

Várkonyi Andrea visszaszólt a luxizásról szóló híresztelésre Tóth Ildikónak, a Cápák között című műsorból is ismert befektetőnek, üzletasszonynak, aki Hadházy Ákost informálta Mészáros Lőrinc és felesége, illetve más NER-celebek fényűzéséről – írja a hvg.hu. Amint arról mi is beszámoltunk, a kormányváltás után jelentette be Tóth Ildikó, hogy ő segített megírni azokat a posztokat, amelyeket Hadházy Ákos tett közzé a NER-feleségek luxusköltéseiről.

A portál felidézte, hogy Tóth nemrégiben a 24.hu-nak ismét arról beszélt, hogyan váltak a luxus rabjává az Orbán-kormányhoz közeli körökbe tartozó feleségek, köztük Várkonyi Andrea. Vele - állítása szerint - ugyanahhoz a fodrászhoz jártak, és arról is beszélt egy másik alkalommal konkrét részleteket említve, hogyan épült Mészárosék luxusingatlana.

Magyarország leggazdagabb emberének a neje most a Blikknek nyilatkozott arról, hogy „jókat szórakozik Tóth Ildikó állításain”, akit egyébként nem ismer. Ahogy fogalmazott, lehet, hogy látta őt a fodrásznál, de soha nem beszéltek. – Rendkívül szórakoztatóak az állításai, például, amikor azt mondja, hogy a házunkba helikopterrel eresztettek le egy széfet. Ez nyilvánvalóan teljes nonszensz, hiszen lakott területen ilyenre nem adnak engedélyt. Mindez erősen megkérdőjelezi Tóth Ildikó állításainak hitelességét – fejtette ki.

Arról korábban a hvg.hu írt, hogy egy széfet az építkezés során a súlya miatt daruval kellett beemelni Mészárosék ingatlanába, de a Blikk által megkérdezett szakértő szerint valóban lehetetlen lenne helikopterre engedélyt kapni ilyen célra.

Az eset még tavaly október 23-án történt a budapesti Kossuth tér egyik lakóépületében. Az eljárást megszüntető végzés szerint káros lenne, ha véleménynyilvánításuk miatt büntetnének meg polgárokat. Az egyik fiatal azt is rémisztőnek találja, hogy egy másik rendezvényen Magyar Péter is rendőröket kért egy bekiabáló ellen.