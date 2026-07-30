Várkonyi Andrea szórakoztatónak tartja Tóth Ildikó állításait ő és a férje luxizásairól

Várkonyi Andrea visszaszólt a luxizásról szóló híresztelésre Tóth Ildikónak, a Cápák között című műsorból is ismert befektetőnek, üzletasszonynak, aki Hadházy Ákost informálta Mészáros Lőrinc és felesége, illetve más NER-celebek fényűzéséről – írja a hvg.hu. Amint arról mi is beszámoltunk, a kormányváltás után jelentette be Tóth Ildikó, hogy ő segített megírni azokat a posztokat, amelyeket Hadházy Ákos tett közzé a NER-feleségek luxusköltéseiről.
A portál felidézte, hogy Tóth nemrégiben a 24.hu-nak ismét arról beszélt, hogyan váltak a luxus rabjává az Orbán-kormányhoz közeli körökbe tartozó feleségek, köztük Várkonyi Andrea. Vele - állítása szerint - ugyanahhoz a fodrászhoz jártak, és arról is beszélt egy másik alkalommal konkrét részleteket említve, hogyan épült Mészárosék luxusingatlana.„600 milliárd forintot az ember nem tud értelmezni, táskákat, cipőket, ruhákat igen” – Megszólalt Hadházy Ákos informátora a NER-feleségek fényűzéséről
Magyarország leggazdagabb emberének a neje most a Blikknek nyilatkozott arról, hogy „jókat szórakozik Tóth Ildikó állításain”, akit egyébként nem ismer. Ahogy fogalmazott, lehet, hogy látta őt a fodrásznál, de soha nem beszéltek. – Rendkívül szórakoztatóak az állításai, például, amikor azt mondja, hogy a házunkba helikopterrel eresztettek le egy széfet. Ez nyilvánvalóan teljes nonszensz, hiszen lakott területen ilyenre nem adnak engedélyt. Mindez erősen megkérdőjelezi Tóth Ildikó állításainak hitelességét – fejtette ki.Kell a pénz, heti több mint 200 millió forintért bérelhető a Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc által használt Rose d’Or
Arról korábban a hvg.hu írt, hogy egy széfet az építkezés során a súlya miatt daruval kellett beemelni Mészárosék ingatlanába, de a Blikk által megkérdezett szakértő szerint valóban lehetetlen lenne helikopterre engedélyt kapni ilyen célra.Tavaly egyetlen alkalmazottja volt Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea cégének, de védelmi szolgáltatásokra több mint 120 milliót sikerült elköltenieAzonosítócserével próbálta elrejteni luxusrepülőjét Mészáros Lőrinc a kíváncsiskodók előlToronymagasan Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar, már több mint 1600 milliárd forint a vagyona