Várkonyi Andrea szórakoztatónak tartja Tóth Ildikó állításait ő és a férje luxizásairól

luxus;celebek;szóváltás;Mészáros Lőrinc; NER;Tóth Ildikó;Várkonyi Andrea;luxizás;

2026-07-30 14:14:00 CEST

Tóth Ildikó, a Cápák között című műsorból is ismert ingatlanbefektető nemrég egy interjúban beszélt a Mészáros házaspár luxusingatlanának luxusépítkezéséről.

Várkonyi Andrea visszaszólt a luxizásról szóló híresztelésre Tóth Ildikónak, a Cápák között című műsorból is ismert befektetőnek, üzletasszonynak, aki Hadházy Ákost informálta Mészáros Lőrinc és felesége, illetve más NER-celebek fényűzéséről – írja a hvg.hu. Amint arról mi is beszámoltunk, a kormányváltás után jelentette be Tóth Ildikó, hogy ő segített megírni azokat a posztokat, amelyeket Hadházy Ákos tett közzé a NER-feleségek luxusköltéseiről.

A portál felidézte, hogy Tóth nemrégiben a 24.hu-nak ismét arról beszélt, hogyan váltak a luxus rabjává az Orbán-kormányhoz közeli körökbe tartozó feleségek, köztük Várkonyi Andrea. Vele - állítása szerint - ugyanahhoz a fodrászhoz jártak, és arról is beszélt egy másik alkalommal konkrét részleteket említve, hogyan épült Mészárosék luxusingatlana.

Magyarország leggazdagabb emberének a neje most a Blikknek nyilatkozott arról, hogy „jókat szórakozik Tóth Ildikó állításain”, akit egyébként nem ismer. Ahogy fogalmazott, lehet, hogy látta őt a fodrásznál, de soha nem beszéltek. – Rendkívül szórakoztatóak az állításai, például, amikor azt mondja, hogy a házunkba helikopterrel eresztettek le egy széfet. Ez nyilvánvalóan teljes nonszensz, hiszen lakott területen ilyenre nem adnak engedélyt. Mindez erősen megkérdőjelezi Tóth Ildikó állításainak hitelességét – fejtette ki.

Arról korábban a hvg.hu írt, hogy egy széfet az építkezés során a súlya miatt daruval kellett beemelni Mészárosék ingatlanába, de a Blikk által megkérdezett szakértő szerint valóban lehetetlen lenne helikopterre engedélyt kapni ilyen célra.