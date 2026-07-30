Tovább apad a Duna, csökkentették a Paksi Atomerőmű 2. blokkjának a teljesítményét

teljesítmény;Duna;paksi atomerőmű;apadás;csökkentés;vízszint;

2026-07-30 07:37:00 CEST

Az MVM folyamatosan figyelemmel kísérika vízhozam és -hőmérséklet változását.

Csütörtök reggel 7 órától 50 százalékkal csökkentették a Paksi Atomerőmű 2. blokkjának a teljesítményét a Duna apadása miatt – derül ki az MVM közleményéből. E szerint a folyó vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál -121 centiméter. Az MVM szerint folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és -hőmérséklet változását, az adott helyzet ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket.

Az MVM szerdán tett bejelentést arról, hogy a Duna apadása miatt leállítja a Paksi Atomerőmű 3. blokkját. Magyar Péter miniszterelnök később jelezte, hogy ez nem fenyegeti Magyarország áramellátását.