Az autó lehúzott ablakán kihajoló, lobogó fülű kutya a hollywoodi filmekben jól mutat, a valóságban viszont felelőtlenség

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2026-08-02 12:02:00 CEST

Kutyabarát szálláshelyek tömkelege csábítja a gazdikat arra, hogy négylábú kedvencükkel tervezzenek nyaralást. Az emberek zömének már automatikus mozdulat, hogy indulás előtt az autóban becsatolja a biztonsági övet, a gyerekeket pedig biztonsági gyerekülésbe szíjazza. A kutyára azonban sok család nem gondol ilyenkor, egyszerűen csak beültetik valahová, ahogy sikerül, és már indulhat is a menet. Pedig ez a mentalitás nemcsak veszélyeket rejt, hanem jogszabályellenes is.

Bármennyire bizarrnak is tűnik, a KRESZ szabályai szerint a kutya rakománynak minősül az autóban, így a szállítására is a rakományrögzítéssel kapcsolatos előírások vonatkoznak. Röviden összefoglalva: az állatot úgy kell elhelyezni, hogy az ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát. A kutya nem zavarhatja a sofőrt, nem ugorhat az ölébe, és nem gátolhatja a kilátást vagy a vezetést.

Király Dorottya, a Királykutyák by DoDo Facebook-oldal üzemeltetője részletesebben is kifejtette, milyen hibákat követhetnek el a gazdik, és ezeknek mi lehet a következménye. „Sokan úgy kezelik az autót, mintha az a nappali meghosszabbítása lenne, csak kerekeken gurulva. Felejtsük el ezt a romantikus képet! Az autó egy egytonnás fémkasztni, ami 130 km/órával száguld. Ha beüt a baj, a fizika törvényeit nem fogja érdekelni, hogy te mennyire szereted a kutyádat” – hívta fel a figyelmet.

Nagyon gyakori, hogy a kutya a sofőr ölében ül. Dorottya szerint ez nettó életveszély minden résztvevőre nézve.

Amíg nincs baj, addig ez nagyon jópofának tűnik, de elég egy apró koccanás, és a másodperc tört része alatt több száz kilométer/órás sebességgel robban ki a légzsák. „A sofőr ölében ülő kutyát ez a brutális erő szó szerint agyonnyomja, a teste pedig a gazdiba csapódva halálos belső sérüléseket okozhat az embernek is.” Rengetegen ringatják magukat abba a hamis illúzióba, hogy az anyósülés előtti rész tökéletes, hiszen a kutya lent van a földön, onnan nem tud kirepülni. „Ez egy orbitális, életveszélyes tévedés. Először is: a modern autókban a kinyíló utasoldali légzsák lefelé is hatalmas erővel tágul. Egy balesetnél ez a légzsák azonnal gerinctörést vagy fulladást okozhat a lábtérben kuporgó, beszorult állatnak. Másodszor: egy hirtelen fékezéstől vagy egy hangos dudálástól pánikba esett, rögzítetlen kutya pillanatok alatt át tud mászni a középső konzol alatt a sofőr lábterébe. Ha pedig egy vészfékezésnél a kutya a fékpedál alá szorul, az egész család meghalhat. Harmadszor: a lábtér a gyűrődési zóna része. Ha az autó borul, a bekötetlen, ide-oda csapódó kutya pontosan úgy fog összetörni a kasztniban, mintha egy turmixgépbe tették volna.”

Na de a hátsó ülésen csak nem lehet baj… Hát de. „Egy 10 kilós kutya egy 50 km/órás sebességnél történő vészfékezésnél közel 300 kilós (!) súllyal csapódik előre. Egy élő, repülő ágyúgolyóvá válik, ami vagy áttöri a szélvédőt, vagy letépi az elöl ülők fejét. Nem beszélve arról, hogy a kutya megsérülhet és elpusztulhat” – sorolta Dorottya, aki arra is kitért, hogy még akkor is komoly veszélyek leselkednek az ebekre, ha nem történik baleset.

A lehúzott ablakon kihajoló, lobogó fülű kutya a hollywoodi filmekben jól mutat, a valóságban viszont felelőtlenség.

Egyrészt a menetszél és a felvert por brutális, sokszor krónikus kötőhártya- és középfülgyulladást okozhat, másrészt a kutyának elég egy piros lámpánál meglátnia egy macskát, vagy hirtelen megijedni valamitől, és már ki is ugrott a mozgó autóból, egyenesen a szembejövő sávba. Plusz az autóban fel-alá tébláboló kutya garantáltan elvonja a sofőr figyelmét a vezetésről, legalább annyira, mintha a gazdi mobilozna – és ugye az is tilos.

Dorottya elmondta:

a kutyaszállításnak mindössze két, szakmailag és balesetvédelmileg elfogadott módja van: a csomagtartóba szerelt utazóboksz, illetve a kutyabiztonsági öv.

A boksz a legprofibb és legbiztonságosabb megoldás. Ez egy stabil, fémből vagy masszív törésálló műanyagból készült „ketrec” a csomagtartóban, amit erős spaniferekkel vagy a gyári kampókkal rögzítenek. Ráadásul a boksznak van egy hatalmas pszichológiai előnye is: egyfajta biztonságos barlangként funkcionál. Ez különösen azoknak a kutyáknak fontos, amelyek utazási betegségtől vagy stressztől szenvednek. A bokszban egy zárt, védett, sötétebb térben vannak, lefekszenek, megnyugszanak, és a mozgást ringatásnak érzékelve egyszerűen átalusszák az utat. Ha gyakran indulunk hosszú utakra kutyával, mindenképpen érdemes beruházni egy bokszba.

Kompromisszumos megoldásként – vagy ha nem szeretnénk annyit költeni – jó lehet a biztonsági öv is, amit kifejezetten kutyák számára alakítottak ki. Ezzel akár a csomagtartóban, akár a hátsó ülésen tudjuk rögzíteni az állatot az utazás idejére, azonban egy nagyon szigorú feltétellel: kizárólag speciális, töréstesztelt autós biztonsági hámmal együtt használhatjuk. A biztonsági övet olyan rövidre kell hagyni, hogy a kutya kényelmesen le tudjon feküdni és fel tudjon ülni, de ne tudjon előremászni a két első ülés közé, s ne tudjon leesni a lábtérbe. Dorottya kiemelte: nyakörvhöz biztonsági övet rögzíteni tilos, mert egy apró fékezés is azonnal eltörheti a kutya nyakcsigolyáit.

Kutyás nyaralás tervezésekor érdemes még észben tartani, hogy indulás előtt legalább 3-4 órával már ne adjunk enni az állatnak, hogy megelőzzük a rosszullétet. Útközben minimum 2-3 óránként álljunk meg, kicsit mozgassuk át a kutyát (pórázon!) a pihenőhelyen, hagyjuk, hogy elvégezhesse a dolgát, és itassuk is meg ilyenkor. Azt pedig talán már mondani sem kell, hogy soha ne hagyjuk a bezárt autóban a kutyákat, még percekre sem, hiszen kánikulában a belső tér nagyon gyorsan túlhevül.

Hazánkban nincs statisztika arról, hány kutya sérül meg vagy veszti életét közúti közlekedési balesetben. Ezek az esetek csak akkor kerülnek be a hírekbe, ha valamilyen okból közérdeklődésre tarthatnak számot. Ilyen volt legutóbb az a június 5-én, Káposztásmegyeren történt baleset, amelyben Foster, a Budapesti Fegyház és Börtön szolgálati kutyája vesztette életét.