Az USA betiltotta az új kínai humanoid robotok és más fejlett technológiai eszközök importját

Kína;USA;robotok;mesterséges intelligencia;

2026-08-02 11:59:00 CEST

A Trump-kormányzat a napokban elfogadhatatlan nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva betiltotta külföldi humanoid - ember formájú - és négylábú - kutyára emlékeztető - fejlett technológiájú robotok bevitelét az USA-ba. Ezek nagy része Kínában készül, a két ország versenyben van a mesterséges intelligencia és a robotok fejlesztése terén.

A Federal Communications Commission (Szövetségi Kommunikációs Bizottság, FCC) a fejlett robotok mellett szintén betiltotta az áramátalakítók - amelyek az egyenáramot váltóárammá konvertálják - importját is, mert szerintük ezek is veszélyt jelentek Amerika gazdaságára. Az átalakítókat napelemekben és adatközpontokban használják.

Olyan régebbi robotok, amelyek már engedélyt kaptak az FCC-től, továbbra is szállíthatók. A globális robotpiacot Kína uralja, a részesedése nagyjából 85 százalékos.

A 2025-ben világszerte eladott mintegy 15 000 humanoid robotból az Unitree és az AGIBOT, Kína két legnagyobb ezekkel foglalkozó vállalata, több mint 5000 darabot szállított ki - egyenként. Amerikai társaik, mint például a Tesla és a Figure AI, egyenként csak néhány százat vagy még kevesebbet szállított vevőinek.

A washingtoni kínai nagykövetség bejelentette, hogy Peking már régóta kifogásolja, hogy Amerika a kereskedelmi ügyeket politikai síkra tereli, alaptalan kifogások alapján. Az FCC elnöke, Brendan Carr azt mondta, ők megteszik, amit részükről az ország ellátási biztonsága megkíván.

Az FCC azokra az aggodalmakra emlékeztetett, amelyek szerint a külföldi gyártású áramátalakítók használata lehetővé teheti a cégek számára, hogy kikapcsolják azokat, adatokat lopjanak, megkönnyítsék a távoli hozzáférést és megfigyelést külföldi kormányzati szereplők számára, vagy más módon használhassák fel azokat egy kibertámadás révén.

Hozzátették, hogy az Egyesült Államokon kívül gyártott robotok lehetővé tehetik rosszindulatú szereplők számára amerikaiak megfigyelését, a külföldi hírszerző szolgálatok lehetőségeinek növelését, vagy a robotok távoli irányítását.

A kínai nagykövetség azt is közölte, hogy Peking minden szükséges intézkedést megtesz válaszul azokra az intézkedésekre, amelyek sértik az érdekeit, és arra hívta fel az összes országot, hogy működjenek együtt a mesterséges intelligencia pozitív és hasznos fejlesztése érdekében.

Washington a nemzetbiztonság védelme, Peking katonai modernizációjának lassítása és Amerika mesterséges intelligencia fejlesztése terén betöltött vezető szerepének megőrzése érdekében megtiltotta a legmodernebb félvezetők eladását is Kínának.

A kínai technológiai cégek gyorsan fejlesztettek humanoid robotokat, amelyek többek között gyárakban és otthonokban is használhatók.

A vállalatok gyorsan piacra dobták gépeiket a vállalkozások és a nyilvánosság számára, megelőzve az amerikai humanoid robot gyártó riválisaikat, mint például Elon Musk Tesláját és a Boston Dynamics-t.

Az új tilalmak akadályozhatják az amerikai és kínai technológiai vállalatok közötti együttműködést, az Nvidia például júniusban bemutatta egy humanoid robot tervét, amely a Unitree humanoid vázát használja.

A Pentagon a közelmúltban felvette az Unitree-t és számos más jelentős kínai technológiai vállalatot azon cégek listájára, amelyek szerintük kapcsolatban állnak a kínai hadsereggel, vagy segítik azt, Peking azonban tagadta az állítást.