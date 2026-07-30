A DK volt Heves megyei elnöke csinált egy 50 ezres számlát egy budai étteremben, aztán elfutott

számla;DK;étterem;Demokratikus Koalíció;

2026-07-30 15:34:00 CEST

Nem jutott messzire.

Egy patinás budai szálloda éttermében fogyasztott Balla Péter, a Demokratikus Koalíció korábbi egri választókerületi elnöke, Heves megyei elnöke és országgyűlési képviselőjelöltje, aztán fizetés nélkül elszaladt - erről a HaberEger.hu portál számolt be.

A politikus nem jutott messzire, a személyzet egyik tagja utána eredt és el is fogták, a rendőrség kiérkezéséig visszatartották, a hatóságok pedig intézkedtek is vele szemben.

A cikk szerint Balla Péter a négycsillagos budai hotel éttermében „délután 4 órától kezdődően megállás nélkül fogyasztott”, majd este fél 8 környékén az étterem személyzete megkérdezte tőle, hogy tervezi-e rendezni az 50 ezer forintot meghaladó számláját. A korábbi DK-s országgyűlési képviselőjelölt erre bemondott egy másik nevet, mondván, egy harmadik fél vendégeként van jelen. Amíg pedig a személyzet ellenőrizte az állítás valóságtartalmát, Balla fogta magát és elszaladt.

Miután a lebukott politikust elkapták az utcán, kiderült, hogy nem csak készpénz, de személyazonosító iratok sincsenek nála, ezért a kiérkező rendőrök igazoltatás hiányában előállították, majd 72 órás őrizetbe vették. A vendéglátóhely feljelentést tett, a számlát pedig polgári peres úton rendezteti.

A 24.hu szerint a Novotelben működő étteremről van szó, amelynek tulajdonosa megerősítette a történteket, s közölte, rendkívül szomorúnak tartja az esetet, ám amennyiben Balla Péter kifizeti a fogyasztását, részükről lezártnak tekintik az ügyet.

A lap felidézi, hogy Balla Péter az április 12-i választásokon a Heves megyei 1-es számú választókörzetben nem kevesebb, mint a szavazatok 0,89 százalékát szerezte meg. A körzetet a tiszás Bódis Péter nyerte 55,5 százalékkal a 36,6 százalékot szerző fideszes Pajtók Gábor előtt. Bő egy hónapja, június 25-én aztán Balla bejelentette, hogy kilép a DK-ból, mondván, a párt „már nem azt a karakteres, vidéki baloldalt képviseli, amely hisz a munkában, a rendben, a nemzeti felelősségben és a társadalmi igazságosságban.”

A lap megpróbálta elérni a politikust, de folyamatosan ki van kapcsolva a telefonja, a DK pedig azt közölte, hogy megszakadt Ballával a kapcsolat.