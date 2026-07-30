DPK-alapítót jelöl köztársasági elnöknek a Mi Hazánk

Fidesz;államfőjelölt;köztársasági elnökválasztás;Mi Hazánk Mozgalom;Tóth Máté;Digitális Polgári Körök;

2026-07-30 15:05:00 CEST

Tóth Máté a Fidesz-közeli Patriótában is vendégeskedett már, ahol történetesen a klímaváltozást kérdőjelezte meg.

Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöki tisztségre a Mi Hazánk Mozgalom - jelentette be közleményében a párt.

A Toroczkai László által szignózott közlemény szerint Tóth Máté kétszeres doktor, PhD- és LL.M.-fokozattal rendelkező közjogász, gyakorló ügyvéd, energiajogász és közgazdász. LL.M.-fokozatát a bostoni Suffolk Egyetemen szerezte. Húsz éve dolgozik ügyvédként, tizenöt éve oktat egyetemeken, szakmai munkásságát pedig 2019-ben a Wolters Kluwer Év Jogásza díjával ismerték el. A Magyar Energetikai Társaság elnökségi tagja és alelnöke, egyben az Interdiszciplináris Tagozat elnöke. Nemzetközileg is jegyzett szakember, aki Chicagótól Washingtonig számos helyen tartott már előadásokat.

A párt azt írta, Tóth Máté elkötelezett a magyar történelmi és közjogi hagyományok, a történeti alkotmány értékei, valamint a jogállamiság és az alkotmányosság mellett. Az elmúlt hetekben és hónapokban is több alkalommal felszólalt a vélelmezett közjogi határátlépésekkel szemben.

„Szimbolikus jelölését azért tartjuk különösen fontos üzenetnek, mert a jelenlegi helyzetben olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nemcsak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti. Olyan szakemberre, aki az elméletben és a gyakorlatban egyaránt jártas, és aki képes valóban őrködni az alkotmányosság felett. Közjogi és államjogi munkássága, valamint a magyar igazság melletti következetes kiállása alkalmassá teszi a köztársasági elnöki feladat ellátására. A Mi Hazánk Mozgalom szerint dr. Tóth Máté lenne az alkotmányosság legjobb őre, ezért jelöljük őt Magyarország köztársasági elnökének” - közölték, hozzátéve, jelölését az is indokolja, hogy kiemelkedő tudással és tapasztalatokkal rendelkezik az energiaipar és az energiajog területén. Ez a tudás és tapasztalat a közeljövőben Magyarország előtt álló energiabiztonsági kihívások kezelésében is hatalmas segítséget jelenthet hazánk számára - véli a párt.

A Mi Hazánk azt is állította, hogy Tóth Máté „pártfüggetlen, ugyanakkor következetesen nemzetben gondolkodik. Közjogi és világnézeti témájú írások és könyvek szerzője.”

E függetlenséget némileg árnyalja az a tény, hogy - miként arra a Telex már felhívta a figyelmet - számos szálon megfordult Fidesz-közeli helyeken, például Németh Szilárd és Dömötör Csaba mellett a Rezsivédelmi Digitális Polgári Kör alapítói között lelhető fel, sőt, a konteók sem állnak távol tőle, például feltűnt a Megafonhoz tartozó Patrióta YouTube-csatornán is, ahol a Lakmusz szerint arról győzködte a nézőket, hogy mivel 2026. januárjában hideg téli időjárás volt, ez megkérdőjelezi a szerinte liberális újságírók és aktivisták által terjesztett „klímanarratívát”.