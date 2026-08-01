Repülgetünk

tárca;Pillantás a kilencedikről;

2026-08-01 06:00:00 CEST

Pillantás a kilencedikről

Most, hogy túljutottunk a NER 16 évén – nem hittük, hogy egyszer vége lesz –, tényleg egyre-másra derülnek ki olyan történések, amelyek folyamatosan igazolják azt, amit amúgy is éreztünk: gátlás nélkül költötték a pénzünket. Valóban: az Orbán-kormány tagjai, illetve a kormány peremén mozgó emberek úgy tekintettek a közvagyonra, mintha a sajátjuk lenne. Illetve még úgy sem, mert hát az ember a saját pénzére vigyáz, bármilyen sok is van belőle. Ők azonban úgy használták az állami pénzeket, mintha egy feneketlen zsákjuk lenne, amiből annyiszor és annyit vesznek ki, amennyit csak akarnak.

Az elmúlt napokban két különös hír is napvilágot látott, amely igazolja ezt a feltételezést. Az egyiknek még hiányoznak a részletei, de nyilván előbb-utóbb azok is kiderülnek: Mészáros Lőrinc magángépének különös útjai, többek között a futball-vb színhelyére, az Egyesült Államokba. Hogy azért röppent oda a gép, hogy szállítsa Orbán Viktort, például New Yorkból haza, vagy csak úgy, azt ma még nem tudjuk, de igazán meglepne, ha Mészáros a saját pénzét használta volna fel a kirándulásra (a hír arról nem szól, hogy ő maga is a fedélzeten tartózkodott volna, arról azonban igen, hogy cselesen megváltoztatták a gép lajstromszámát, nehogy valaki rátaláljon…).

De most hagyjuk magára egy kicsit Lölőt, mert őt a tisztító vihar nem érte utol, ami, gondolom, csak a véletlen műve lehet.

A leggazdagabb magyar mesés vagyonosodása, tizenhat éves szárnyalása valódi teljesítmények nélkül már önmagában ügyészség után kiált, ám gondoljuk azt, hogy az idő nem Mészárosnak dolgozik.

Itt van azonban a másik nagy repülő ember: Szijjártó Péter. Külügyminiszterként kétmilliárd forintnál is többet repült el 2025-ben, és a Külügyminisztérium összegzése szerint tavaly 19 alkalommal béreltek magángépet a hivatali útjaira. Velkey György, a tárca parlamenti államtitkára közölte: 2022 és 2026 között több mint ötvenszer ült magánrepülőre Szijjártó Péter, s közel ötmilliárd forint ment el az útjaira.

Persze mondhatják: egy külügyi és külgazdasági miniszternek éppen az a dolga, hogy utazzon, tárgyaljon, hozzon haza befektetőket, partnereket, vagyis ebből a szempontból nem is feltétlenül sok az az ötmillárd forint és az ötven repülőút. Talán az sem, hogy egy-egy alkalommal 780 ezer forintot költött el a stáb, és az is természetes, hogy a csapat VIP-várókat vett igénybe, mégsem nyomoroghatnak a turisták között.

No de az, hogy egy tizenöt fős delegáció egy oroszországi VIP-váróban nagy hirtelen elkölt tizenegymillió forintot, sem tartozik a nyomorgó turisták kategóriájába.

Mint ahogy az sem, hogy a külügy különgépet rendel – ilyesmire 255 millió ment el –, majd azt nem használja, de a pénzt kifizeti… nos, ez sem tekinthető a gondos gazda mintaképének. Könnyen jött, könnyen ment, gondolhatták. És ebbe a felfogásba simán belefér, hogy Szijjártó 6,5 millió forintért pihenjen meg egy katari szállodában, egyetlen napra. Igaz, ez a futball-vb idején történt, s ilyenkor mindenhol drágák a szállodák. És erről jut eszembe: azt még nem tudjuk, hogy Lölőék vajon hol hajtották álomra a fejüket New Yorkon belül, s hogy milyen pénzből. Nagy eséllyel a mienkből.