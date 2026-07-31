A Magyar Kétfarkú Kutya Párt által finanszírozott szobrot avatott a tiszás képviselő Cseszneken, csak a pénz forrását felejtette el megemlíteni

szobor;Csesznek;szoboravatás;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;

2026-07-31 18:25:00 CEST

Ujvári Szilvia tiszás képviselő még a Facebookon is posztolt az eseményről, amelyben az önkormányzatnak a meghívást, a szobrásznak pedig a szobrot köszönte meg.

Díszvendégként kapott meghívást Ujvári Szilvia, Veszprém megye 4-es választókerületének tiszás országgyűlési képviselője Wathay Lőrinc mellszobrának avatására Csesznekre. A július 17-i eseményen Ujvári mellett szintén díszvendégként mondott beszédet Döme Zsuzsanna, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke is. Utóbbi azért nem meglepő, mert a szobrot a Kutyapárt finanszírozta még a választási kampányra kapott állami támogatásból. A párt elszámolásából kiderül, hogy a mellszobor a Rózsa Sándor Népi Kampánypénz Tékozló Alap jóvoltából készülhetett el, és 1,3 millió forintba került.

A cseszneki önkormányzat meghívását elfogadó tiszás képviselő nagy örömmel posztolt is egy videót Facebook-oldalán az eseményről három nappal az avatás után. „Nagy öröm volt részt venni Cseszneken Wathay Lőrinc mellszobrának avatásán. A hős várvédő kétszer is a cseszneki vár kapitánya volt, összesen tizenhat éven át szolgálta a várat” – írta.

Ujvári posztja végén köszönetet mondott Amberger Dániel várkapitánynak a kezdeményezésért, Dobó Ferenc Levente szobrásznak a méltó alkotásért, Csesznek Község Önkormányzatának pedig a meghívásért. A sorból viszont feltűnően kimaradt a szobor finanszírozója, a Kutyapárt, ami ráadásul olyan pénzből támogatta a szobor elkészítését, amit most vissza kell fizetniük az államkasszába, ugyanis nem érték el az egy százalékot az áprilisi választáson.

A tiszás képviselőnek egyébként biztosan tudnia kellett, hogy milyen pénzből valósult meg a műalkotás, ugyanis a finanszírozóra egy a szobor hátulján elhelyezett tábla is figyelmeztet. Éppen ezért kérdéseket küldtünk Ujvári Szilviának, hogy miért nem tartotta fontosnak Facebook-posztjában megemlíteni a Kutyapártot is, illetve a helyszínen mondott beszédében kitért-e a szobor finanszírozójára. Megkeresésünkre azonban cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.

Ujvári Szilvia egyébként megválasztása óta előszeretettel vesz részt átadásokon a választókerületében. Dákán például emlékoszlopot, Kup községében pedig játszóteret avatott, Zircen meg fákat ültetett.