Ostromállapotok uralkodnak Ceutában, több tízezer bevándorló rohanta le az észak-afrikai spanyol exklávét

Európai Unió;Spanyolország;Marokkó;Észak-Afrika;migrációs válság;

2026-07-31 16:42:00 CEST

Tízezrek nyomultak be illegálisan csütörtök óta Ceutába, a Marokkó mellett fekvő észak-afrikai spanyol exklávé területére. A határvédelmet azóta több száz rendőrrel erősítették meg, ám a terület kormányzója szerint a helyzet így is teljességgel tarthatatlan. A helyszínre utazott Pedro Sanchez spanyol kormány miniszterelnök is.

Nem Marokkóban, hanem Európában akarok élni, így fogalmazott egy huszonhárom éves határsértő a the New York Timesnak a Spanyolország részét képező Ceutában, ahol tegnap óta legalább 50 ezer ember lépte vagy úszta át a határt Marokkó irányából. Munkát és boldogságot is szeretnék, tette hozzá a fiatalember a nehezen vitatható vágyait. Elmondása szerint idáig éhezett is, ám ezután már minden áron Spanyolországban akar maradni.

Ehhez természetesen Pedro Sánchez miniszterelnöknek is lesz egy-két szava, aki egy marokkói-spanyol határátkelőnél azt nyilatkozta, hogy 400 rendőrrel erősítik meg a határvédelmet a spanyol oldalon, illetve mindent megtesznek azért, hogy az illegális határsértőket minél hamarabb visszajuttassák az anyaországukba. Csütörtök este már a spanyol hadsereg erői is kivonultak a határ védelmére. A hírek fiatal férfiakból, nőkből és gyerekekből álló csoportokról beszélnek, Marokkóból és Algériából érkeztek.

A tömeg méretével kapcsolatban több adat is napvilágot látott. Az amerikai napilap 60 ezer főről beszél, a spanyol belügyminisztérium becslése ennél konzervatívabb, 50 ezer főnél állt meg. Így vagy úgy, a csupán 83 ezer lakosú spanyol külterületet így is sokkolta a rázúduló embertömeg.

A Times riportere számos olyan marokkóival is beszélt, aki azt állította, hogy a marokkói határőrök bíztatták őket a határátlépésre. Megmutatták nekik az utat és a pontot, ahol át kell úszniuk a spanyol területig. A megkérdezettek több holttestet is látták a vízben, az átkelésnek eddig már legalább 34 halálos áldozata van.

Egyesek a marokkói hatóság szándékos nyomásgyakorlását sejtik a tömegek megindulása mögött,

bár Pedro Sánchez kormánya eddig is a migrációellenes Trump-kormányzat ellenpontjaként határozta meg magát. Ennek alátámasztására Madrid idén több mint egymillió illegális bevándorló számára biztosít jogszerű eljárást a tartózkodási és munkavállalási engedély megszerzésére Spanyolországban.

Ám nem mindenki osztja a spanyolok lelkesedését a migrációval kapcsolatban. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint a Ceutából érkező képek „sokkolóak és azt mutatják, hogy az ellenőrizetlen illegális bevándorlás valós veszélyt jelent az európai határokra.” Ezzel párhuzamosan Meloni fontolgatja a Schengeni-határok felfüggesztését Spanyolországgal szemben az ellenőrizetlen és tömeges bevándorlás miatt.