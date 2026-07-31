Gianni Infantino segítségével a Kushner-família nyerészkedne a labdarúgó VB-ken

labdarúgó vb;Donald Trump;Gianni Infantino;Jared Kushner;

2026-07-31 12:39:00 CEST

Gianni Infantino egy új, FIFA Forward Enterprise nevű leányvállalatba szervezné a labdarúgó világbajnokságok kereskedelmi és rendezési tevékenységeit. A legfeljebb 20 százalékos külső részesedésről szóló tervet az UEFA, a CONCACAF és az AFC is élesen bírálja, a nemzetközi szövetség szerint azonban a sportági döntések nála maradnának.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke olyan üzleti átalakítást készít elő, amely a világszövetség legértékesebb bevételeit egy új leányvállalatba, a FIFA Forward Enterprise-ba terelné. A társaság értékét 20 milliárd dollár körül határoznák meg, és legfeljebb 20 százalékos részesedést adnának el külső befektetőknek. Ez a konstrukció mintegy 4,2 milliárd dollárnyi új tőkét hozhatna a FIFA-nak. A projekt nyilvánvalóan az idei, pénzügyileg minden eddiginél sikeresebb VB-döntő tapasztalatai alapján született és azt mutatja, hogy a Donald Trumphoz kötődő milliárdosok egy része haszonszerzési lehetőséget lát a futballban.

A FIFA szerint az új cég a kereskedelmi, médiapiaci, marketing- és rendezvényszervezési tevékenységek összehangolását szolgálná. A sportági irányítás, a versenynaptár, a szabályalkotás és a tornák szakmai döntései továbbra is kizárólag a FIFA hatáskörében maradnának. A szervezet szerint a javaslatról konzultáció zajlik, és a végleges döntéshez a tagszövetségek támogatására lenne szükség.

Új cég, külső részesedés

A terv pénzügyi része a tagszövetségeknek ígért fejlesztési források miatt vált különösen fontossá. A FIFA közlése szerint a konstrukció révén a következő ciklusokban a fejlesztési támogatások összértéke 10 milliárd dollár fölé emelkedhetne. Infantino levelében egy-egy tagszövetségnek 40 millió dolláros keretet helyezett kilátásba, amennyiben a javaslatot szeptember 19-ig támogatják.

Az ellenzők nemcsak a magántőke megjelenését, hanem az eljárás gyorsaságát is kifogásolják. Az európai UEFA mind az 55 tagszövetsége nevében közölte, hogy a javaslatot jelenlegi formájában elfogadhatatlannak tartja, és a FIFA-versenyek, elsősorban is a világbajnokság bojkottját is kilátásba helyezte, ha a terv napirenden marad. Sőt, az UEFA azzal is megfenyegette a FIFÁ-t, hogy új alapokon saját maga szervez világbajnokságot.

A világ labdarúgásának súlypontja, legfontosabb piaca Európa. Az itteni klubokban játszanak a világ legjobb labdarúgói, itt a legmagasabbak a keresetek, itt költenek a legtöbbet a nézők, itt fizetik a legmagasabb jogdíjakat a tévétársaságok. Ha az UEFA a más földrészek Európában futballozó játékosainak is megtiltja a VB-szereplést, azzal az esemény végképp ellehetetlenül - arról nem beszélve, hogy a következő tornát néhány latin-amerikai mérkőzéstől eltekintve Spanyolországban, Portugáliában és Marokkóban rendezik.

Az idei VB-döntőn 48 csapat vett részt, Infantino ezt már 2030-ra 64-re akarja növelni. Ez a kisebb futballnemzeteknek kedvezne, akik esélyt kapnának a kijutásra - és a bevételekből való részesedésre.

A pénzügyi értelemben jelentős erőt képviselő észak-amerikai és karibi CONCACAF tagszövetségei elsősorban az átláthatóság, a kellő testületi ellenőrzés és a megfelelő határidő hiányát emelték ki.

Az ázsiai konföderáció vezetése is figyelmeztette a FIFA-t, hogy a világversenyek üzleti szerkezetét érintő döntés nem vihető keresztül széles kontinentális támogatás nélkül. A FIFA erre pénteken közleménnyel válaszolt. A szervezet szerint senki sem adja el a labdarúgást, a sajtóban megjelent információk pedig megzavarták a konzultációs folyamatot. A közlemény ugyanakkor nem zárta le a tervet, hanem a tárgyalások folytatását jelezte.

A külső befektetői kör összetétele további kérdéseket vetett fel.

Infantino és a Kushner-família tervezete a bevételek növelésére épít. Sikere azon múlik, hogy a nemzeti futballszövetségeket elcsábítja-e az egyenként beigért 40 millió dolláros (kb. 12,7 milliárd forintos) juttatás. A gazdagabb szövetségeknek ez nem túl sok pénz, ám a szegényebb (és a korruptabb) tagszervezetek esetleg hajandók lehetnek beállni a projekt mögé.

A várható vezető befektetői szerepet a Joshua Kushner által alapított Thrive Capitalhoz kötődő Thrive Eternal tölthetné be. Joshua Kushner Jared Kushner testvére, ő pedig Donald Trump veje és korábbi fehér házi tanácsadója. A rokoni kapcsolat a 2026-os világbajnokság amerikai rendezése miatt politikai összeférhetetlenségi kérdéseket is felvetett.

Tiltakozás és Trump-szál

Infantino és Trump kapcsolata a torna előtt és alatt is többször került a nemzetközi sajtó figyelmébe. A FIFA 2025-ben New Yorkban, a Trump Towerben nyitott képviseleti irodát. A BBC beszámolója szerint jogvédők etikai panaszt nyújtottak be Infantino ellen amiatt, hogy a FIFA első békedíját Trump kapta, és a panaszosok szerint ez felvetette a politikai semlegesség megsértésének kérdését.

A Folarin Balogun eltiltása körüli ügy tovább növelte a figyelmet. Az Axios egy amerikai tisztségviselőre hivatkozva megírta, hogy Trump telefonon felhívta Infantinót az amerikai válogatott játékosának piros lapja után. Infantino későbbi nyilatkozatában elismerte, hogy kapott hívást az amerikai elnöktől, ugyanakkor azt mondta, a fegyelmi ügyben a FIFA független testülete döntött. A Guardian szerint az eset miatt további etikai panaszok is napirendre kerültek.

A mostani vita ezért egyszerre üzleti, intézményi és politikai természetű. Üzleti szempontból a kérdés az, hogy a világbajnokságok és más FIFA-tornák kereskedelmi bevételeiből milyen jogokat kapna a külső tőke. Intézményi szempontból az a vita tárgya, hogy a tagszövetségeknek mennyi idő és információ áll rendelkezésükre a döntés előtt.

Politikai szempontból pedig azt vizsgálják a bírálók, hogy a vezető befektetői körhöz és a Trump-adminisztrációhoz fűződő kapcsolatok hogyan egyeztethetők össze a FIFA semlegességi szabályaival.

A FIFA jelenlegi álláspontja szerint a javaslat nem érintené a labdarúgás irányítását, és a szervezet többségi kontrollja megmaradna. Az UEFA, a CONCACAF és az AFC reakciói alapján azonban a tagság jelentős része további garanciákat, részletes szerződéses feltételeket, független értékbecslést és hosszabb konzultációt vár. A következő hetekben ezért nemcsak az dőlhet el, hogy elindul-e a FIFA Forward Enterprise, hanem az is, mennyire képes Infantino megőrizni a nagy konföderációk támogatását a 2027-es elnökválasztás előtt.