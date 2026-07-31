Magyar Péter összehívta a védelmi munkacsoportot, kedden vagy szerdán jöhet a Paksi Atomerőmű teljes leállítása

Magyarország;Duna;paksi atomerőmű;áramtermelés;leállítás;

2026-07-31 16:38:00 CEST

A Duna további apadása esetére vészforgatókönyvek készültek.

A Duna vízszintje jelenleg történelmi mélyponton, -124 centiméteren áll. -134 centiméteren következik az, hogy a Paksi Atomerőmű utolsó blokkját is lekapcsolják. Ez kedden vagy szerdán következhet be – jelentette be Magyar Péter péntek délután a Paksi Atomerőműben.

A Paksi Atomerőművet – hangsúlyozta a miniszterelnök – protokollnak megfelelően állítják le,

semmilyen nukleáris veszély nem fenyeget.

Mivel a dunai vízgyűjtőkbe várt csapadék nem érkezett meg, és nem is várható olyan csapadék, amely változtathatna a helyzeten, a Duna még tovább apadhat, -144 centiméteren pedig a teljes leállítás ellenére biztosítandó biztonsági hűtést is le kell állítani – részletezte Magyar Péter a helyzetet. Később hozzáfűzte, -133 centis vízszint felett kapcsolhatják vissza a paksi blokkokat, -107 centiméteres vízszintnél pedig visszatérhet a teljes üzemelés.

Van már egy protokoll a -144 centiméter alatti vízállás esetére is. E szerint 16 darab nagy teljesítményű Pajtás-szivattyúval biztosítják a biztonsági hűtéshez szükséges vizet, ebből egyszerre 12 fog dolgozni

Magyar Péter a sajtótájékoztatón bejelentést tett arról is, hogy az ügyben péntek estére összehívta a védelmi munkacsoportot, amely továbbii döntéseket fog hozni az ügyben.

A Paksi Atomerőmű adja a magyar energiatermelés 40 százalékát, jelenleg 965 megawatton termel 2000 helyett úgy, hogy péntek este a teljesítményt még 240 megawattal csökkenteni kell. 1982 óta még soha nem volt szükség teljes leállításra a Paksi Atomerőműben.