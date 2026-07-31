Már csak fél kapacitással működik, hétfőig teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű, mindenki a nagy bejelentésre vár

energia;Paks;krízishelyzet;

2026-07-31 15:46:00 CEST

Már csak a névleges teljesítményének közel felén üzemel a Paksi Atomerőmű, és a Duna tovább apadó vízszintje miatt hétfőre teljesen leállhat a termelés. A négy blokkból pénteken már csak kettő termelt áramot, így az erőmű a 2026,6 megawattos beépített teljesítményéből mindössze mintegy 960 megawattot adott a hálózatnak. Péntek délután Magyar Péter Pakson tehet bejelentést a teljes leállásról.

A Duna vízszintje péntekre mínusz 124 centiméterre csökkent, miközben mínusz 134 centiméteres vízállásnál biztonsági okokból már le kell állítani az erőművet. A szakértői előrejelzések szerint a vízszint akár mínusz 144 centiméterig is süllyedhet, a Duna vízgyűjtő területén pedig továbbra sem várható számottevő csapadék.

A paksi blokkok újraindítására a következő hetekben nincs reális esély.

A helyzetet az Európai Unió is figyelemmel kíséri. Az Európai Bizottság szóvivője közölte: szükség esetén összehívhatják a villamosenergia-koordinációs csoport rendkívüli ülését, ugyanakkor jelenleg sem Magyarországon, sem Romániában nem látnak közvetlen energiabiztonsági kockázatot.

Az MTI paksi helyszíni tudósítása szerint a rendkívül alacsony vízállás miatt már csak két blokk termel áramot, ennek megfelelően a hűtővizet biztosító nyolc szivattyúból is csupán négy működik, a nyolc szivattyú közül a két-két szélső berendezést leállították. Az erőmű szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy egy esetleges teljes leállás esetén is biztosított marad a reaktorok biztonságos hűtése, mivel az álló blokkok vízigénye lényegesen kisebb, és extrém alacsony vízállás esetére tartalék szivattyúk is rendelkezésre állnak.

Magyar Péter miniszterelnök még a paksi látogatást megelőzően, a MOL százhalombattai Dunai Finomítójában tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a kormány továbbra is várja a legnagyobb ipari fogyasztók önkéntes áramfelhasználás-csökkentési felajánlásait. Elmondta: volt olyan üzem, amely 15 megawattos fogyasztásából 3 megawatt ideiglenes visszafogását vállalta, de ennél nagyobb arányú megtakarításokra van szükség.

Hangsúlyozta, hogy hétfőn kezdődik a kritikus időszak, ezért addigra az önkéntes vállalásoknak és – szükség esetén – a hatósági beavatkozásnak is készen kell állnia. Ha az önkéntes csökkentések nem bizonyulnak elegendőnek, a kormány jogszabályi felhatalmazással korlátozhatja egyes nagy ipari fogyasztók áramfelhasználását. A cél a kritikus infrastruktúra folyamatos ellátásának és a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartása. A MOL a kormányfő tájékoztatása szerint energiafelhasználását 40 százalékkal mérsékli, más nagy ipari szereplőkkel pedig további egyeztetések zajlanak.