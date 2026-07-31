Műszaki okok miatt leállt a légkondicionáló a székesfehérvári kórház sürgősségi osztályán

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2026-07-31 15:10:00 CEST

A hiba elhárítását a szakemberek megkezdték.

Tájékoztatjuk tisztelt betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályának egy részén műszaki meghibásodás miatt jelenleg nem működik a légkondicionáló berendezés - közölte a Facebookon az intézmény.

A tájékoztatás szerint a hiba elhárítását a szakemberek megkezdték, addig is ideiglenes hűtőberendezések üzembe helyezésével igyekeznek biztosítani a lehető legmegfelelőbb körülményeket a betegek és munkatársak számára. A kellemetlenségek miatt mindenki szíves türelmét és megértését kérték.

Mint előzőleg beszámoltunk róla, az ország egész területén veszélyjelzés van érvényben a hőség miatt, több vármegyében a legmagasabb, piros fokozattal, a nappali hőmérséklet pedig helyenként a 39 Celsius-fokot is elérheti. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kéri a lakosságot, hogy vegye komolyan a figyelmeztetéseket, fogyasszon rendszeresen vizet a szomjúságérzettől függetlenül, és 11-15 óra között lehetőleg ne tartózkodjon a tűző napon. Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekekre, az idősekre, a várandósokra és a krónikus betegekre, emellett érdemes ellenőrizni az egyedül élő hozzátartozók és szomszédok helyzetét is. Ha hőguta jeleit tapasztaljuk – zavartság, ájulás, forró, száraz bőr vagy nagyon magas testhőmérséklet –, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot.

A HungaroMet péntek éjfélig harmadfokú, piros figyelmeztetést adott ki Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyére, ahol a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 Celsius-fokot.

Korábban az Uzsoki Utcai Kórházban állt le ideiglenesen a szülészet a császárműtő légtechnikájának zavara miatt.