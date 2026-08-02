Pókember újra a csúcson!

Pókember;filmkritika;

2026-08-02 19:59:00 CEST

Nem hittem, hogy ezt még le fogom írni.

A kézezres évek egyik legnagyobb mozis kérdése, hogy vajon hányszor akarják Pókember arcát újra formálni: több színész, rendező és koncepció követte egymást, mígnem a Marvel mozis univerzum, ergo Dismey megkapta a pók-jogokat a Sony-tól, hogy egyesítsék a szuperhősöket és ebben a verzióban a karakter fiatal és „kispályás” Pókit álmodták meg Tom Holland színészi manifesztációjával. Végül a lüke kisgyerek megkapta a saját sztoriját, mely persze továbbra is a nagy erő nagy felelőséggel járó szlogen szolgáltatja a filozófiáját, de a Disney úgy gondolta, hogy a magányos hős helyett, az érzelmes és a barátaiért és a szerelméért mindenre képes: a Pókember - Nincs hazaút végén úgy hagytuk ott a hősünket, hogy mindent feláldozott a világért és a szeretteiért, őt pedig ebben a folyamatban egy bűbáj végett mindenki elfelejtette. és ezzel lemondott a szerelméről, MJ-ről (Zendaya) meg a jó barátjáról, Nedről (Jacob Batalon) is. Ez teljesen új helyzetet teremtett.

A Pókember: Vadonatúj napban az alkotók akár újra lecserélhették volna a teljes csapatot, igaz, a Disney nem szereti elengedni a hőseit, vagy a jól bevált szereplőknek viszik tovább a sorsát. A döntés végül az utóbbira esett, Peter Parkert már nem ismeri senki, profi bűnüldöző – már majdnem Batman szinten – és olyan, mintha apró dolgokkal foglalkozna, de jön New York-ba egy új telepatikus lény, akinek a céljai ismeretlenek, viszont testrablóként bárkibe be tud „ugrani”. A többi szuperhős valahol máshol jár. Bruce Banner, azaz Hulk (Mark Ruffalo) egyetemen tanít, visszavonult, egyedül Punisher (Jon Benthal) van jelen, aki humorral tölti fel Póki érzelmi vergődéseit, akinek borzasztóan hiányzik a barátja és a szerelme.

A sztorit nem érdemes nagyon boncolgatni, akit érdekel, az biztosan nem itt szeretné elolvasni, ám annyit érdemes megjegyezni, hogy sokkal mélyebb, mint egy átlagos Marvel esetében, melyek mostanában a fantáziátlanságról szóltak és hervasztó, de hangos CGI akciójelnetekkel operáltak. A Vadonat új nap, olyan, mint egy húsz évvel ezelőtti Marvel mozi, Destin Cretton rendező ügyesen nyúlt vissza a múltba. Sőt, azt is felfedezte, hogy Tom Holland tud és szeretne játszani, így hagyta őt azokban a jelenetekben kibontakozni, ahol lehetett. A lehetőséget kihasználta, miképpen Zendaya is, pláne amikor a telepatikus lény megszállja. Bár mindenki tudja – a rajongók biztosan – hogy ki is ez a Marvel karakter (egészen pontosan annak fiatal verziója), akit most egyébként Sadie Sink formál tökéletesre. Jó őt látni a vásznon, igazi sztárerő. És, persze, van plusz jelenet a stáblista végén, igaz ez eléggé bénára sikerült.

Pókember: Vadonatúj nap / Bemutatja az InterCom