Pakisztán;lavina;halálos áldozatok;Nirmal Purja;

Nirmal Purja az iszlámábádi repülőtéren történt megérkezésekor, miután elsőként hódította meg csapattársaival a pakisztáni K2-t 2021. január 21-én.

Lavinaomlás miatt meghalt Nirmal Purja, a neves nepáli hegymászó Pakisztánban

Az expedíció többi tagja sem élte túl a szerencsétlenséget. 

Lavinaomlás miatt életét vesztette a neves nepáli hegymászó, Nirmal Purja Pakisztánban, a Himalája egyik csúcsánál, a Broad Peaken, amely a Föld 12. legmagasabb pontja - közölte szombaton az expedícióit szervező vállalat.

Mélységes szomorúsággal erősítjük meg, hogy Nirmal Purja életét vesztette a Broad Peaken történt lavinaomlás következtében. Arról is megerősítést kaptunk, hogy az expedíció többi tagja sem élte túl a szerencsétlenséget 

- írta az Elite Exped vállalat az Instagramon, de több részletet nem közöltek.

A mentésben részt vevő hegymászók, mielőtt elindulnának a pakisztáni Gilgit-Baltisztánban található Skardu légitámaszpontról, hogy felkutassák az eltűnt nepáli hegymászót.

Korábbi jelentések szerint a 8051 méter magas Broad Peaken történt lavinaomlásban tíz hegymászó - hat nepáli, egy pakisztáni, egy ománi, egy amerikai és egy kínai állampolgár - tűnt el csütörtökön. A 43 éves Nirmal Purja a szerencsétlenül járt expedíció vezetője volt. Egy pénteki tájékoztatás szerint keresőakció indult az eltűntek után, miután a hegymászók elvesztették a kapcsolatot az alaptáborukkal a lavina után. A rossz időjárás nehezítette a mentési munkálatot, amelyben katonai helikopterek is részt vettek.

Az expedíció vezetője a Nepálban született neves alpinista, Nirmal Purja volt, a brit hadsereg egykori katonája, akit széles körben Nims Dai néven ismernek. 2019-ben rekordidőt jelentő 189 nap alatt mászta meg a világ 14 legmagasabb csúcsát. Rekordját 2023-ban megdöntötték.

A balesetben egy másik ember súlyosan megsérült.