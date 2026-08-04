Ceuta első tanulságai

migráció;Ceuta;

2026-08-04 06:00:00 CEST

A ceutai események fényében két vonatkozásban is átértékelődik az Orbán-kormány migrációs politikája. Egyfelől a déli határkerítés felépítése egyre inkább felértékelődik, és nemcsak a magyar, hanem az európai politikusok szemében is. Nem beszélve arról, hogy a kormány sok egyéb óriásvállalkozásával ellentétben ez esetben semmi kétség: a dollár százmilliárdok felhasználása merész, jövőbe tekintő lépés volt.

Másfelől ugyanez az ijesztő eseménysor rávilágít az előző kormányzat egyik legnagyobb bűntettének, a 2200 embercsempész szabadon engedésének eddig sokak által fel sem fogott súlyosságára.

A ceutai migránsinvázió, a Spanyolországnak és az Európai Uniónak okozott erkölcsi és közbiztonsági károk okozója ugyanis nem az a 60 ezer elégedetlen, zabolátlan fiatalember, akik megrohamozták és áttörték a ceutai határakadályokat. (Az utolsó hírek szerint 45 ezer határátkelő máris visszatért Marokkóba.)

Ezek a fiatalok, ha meggondolatlanul is, ha fékevesztetten is, ha megengedhetetlen és tűrhetetlen módon is, de mégiscsak egy élhetőbb felnőttkorért folytatott küzdelem keretében követték el, amit elkövettek. Nem úgy azok a hivatásos bűnözők, akik emberbaráti megfontolásoktól mentesen, közönséges haszonlesésből ezt az illegális behatolást megszervezték.

Az ugyanis elképzelhetetlen, hogy 60 ezer, nagyjából egy korosztályhoz tartozó fiatal férfi ilyen nagy számban egy helyen és egy időben lendüljön mozgásba, ha nincs mögötte valamilyen bűnszervezet.

Nem tudni, hogy ennek a bűnszervezetnek az összetételéről a ceutai beözönlést követő vizsgálatok során mi fog kiderülni. Az pedig végképp nehezen elképzelhető, hogy kiderüljön, hányan voltak közöttük a Magyarországról elengedett emberkereskedők.

Az illegális migrációnak mint szervezett iparágnak a láthatóan ugrásszerűen növekvő fejlettségi szintje mellett szinte elenyésző, hogy mivel végződik Spanyolország és az Európai Unió konfliktusa, amelyet ez az eseménysor váltott ki. A vitában az olasz Giorgia Meloni, „az európai szélsőjobb arca” és Ursula von der Leyen, az Unió mérsékelt, nem ritkán baloldali érzelműnek ítélt elnöke egymáshoz közeli álláspontot foglalt el: teljes az egyetértés abban, hogy az európai embercsempész-hálózatokat fel kell számolni, az illegális határátlépéseket meg kell akadályozni.

Amiben érzékelhető a véleménykülönbség a két politikus között, az a spanyol felelősség megítélése. Meloni Spanyolországnak a schengeni övezetből való azonnali kizárását követeli, Von der Leyen nyilatkozatában szó sincs ilyesmiről.

Az észak-afrikai spanyol városállamocskában történt események már csak azért is tragikusak, mert a tömegesen Ceutába átúszó, zömmel marokkói fiatalok közül már az első jelentések szerint is több mint negyvenen belehaltak a kísérletbe.

Az ügynek azonban lehet egy kedvező vonatkozása is a migránsokkal már most is túlterhelt Európa számára. A migránspolitika további egyeztetésekre, finomításokra szorul, a schengeni határok további erősítése napirenden tartandó, annál is inkább, mert a klímaváltozás folyamatosan ront a helyzeten: lásd az Afrikában egyre elviselhetetlenebb és napjainkban már az öreg kontinensen is pusztító hőkupolákat.

Az sem kérdéses, hogy ezeknek az egyeztetéseknek az egyik témája az európai bevándorlásoknak az illegális migráció megállításán túli korlátozása lesz.

A szerző újságíró.

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