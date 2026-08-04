Lecserélt jeladók

nagytőke;Mészáros Lőrinc;

2026-08-04 06:00:00 CEST

Fideszes polgártársainknak – a „kétharmadból” mára megmaradt egymilliónak – üzennénk: nem Mészáros Lőrinc lesz az a nemzeti nagytőkés, aki a bajban is kitartva, egyben a haza korábbi gavalléros bőkezűségét meghálálva a szűk esztendőben kisegíti mondjuk a fideszes pártmédiát vagy az ellenállás valamelyik másik szellemi műhelyét. És (ami talán még fájdalmasabb) nem is Orbán Viktor, a Mészáros-vagyon valódi tulajdonosa.

Hogy kié az a pénz, ami formailag Lőrinc barát nevén szerepel, arról indíthatnánk vitát, de minek: konkrét, jól dokumentált példák mutatják, hogy nem a felcsúti telekszomszédnál van a kasszakulcs, és hogy a felhalmozott tőkéből bármikor bármennyi átmozgatható az Orbán családhoz – gondoljunk csak a Mészáros házaspár válása körüli furcsa vagyonmegosztásra, Hatvanpuszta „bérlésére”, a Cider Alma-ügyre vagy a Mészároséktól Tiborczék irányába történő permanens vagyonáramlásra (Appeninn, golfklub, MBH-gigahitelek stb.).

Ezek a fiúk tényleg nem a nemzetnek loptak, hanem saját maguknak. Náluk még az úgynevezett baloldali tőke is nagylelkűbb és előrelátóbb volt, amikor a baloldali sajtó túléléséről volt szó: hogy mást ne mondjunk, a Népszava – ha nem is véráldozatok nélkül – napilapként élte túl a NER-t, és az összeomlás idején is leginkább csak azért került bajba, mert részben maguk alá temették az addigra már az Orbán-rezsim által monopolizált nyomdai és terjesztési piac romjai.

Egyszóval

bármennyit is markolt ki nemzetitőkésosztály-építés címszóval a közösből, nem Mészáros (= Orbán) lesz a megmentő. Pontosabban: nem a „nemzeti oldalt” mentik nagy elánnal, hanem a lopott pénzt.

A Mészáros-flotta egyik gépén a lajstromjelcsere is ennek az igyekezetnek a része: nem a Megafonnak vagy a Patriótának jut belőle több forrás, hanem a NAV-nak kevesebb – legalábbis ez, vagyis a vagyon elrejtése a valódi szándék. Politikai relevanciája már nincs – a szavazók már beárazták, hogy a fideszes elit lop; a számok fel lettek jegyezve, részben április 12-én este/éjjel a képernyőkön, részben az azóta megjelent cenzusokban –, gazdasági relevanciája viszont esetleg még lehet.

A transzparenciaszűkítő ügylet mögött álló „légitársaság”, az Abraham Goldmann egyébként egy 16. századi zsidó kereskedőről elnevezett vagyonrejtegető („bizalmi vagyonkezelő”) cég, amelyet egyrészt Mészáros egyik jobbkeze – a stróman strómanja – vett a nevére, másrészt az első ismert húzása a TV2 valódi tulajdonosának eltitkolási kísérlete volt: a nemzet abból is pont annyit profitált, mint most a légügyi manőverből.

Nincs ezzel gond egyébként, amíg tanulunk belőle – az adatok (a Fidesz népszerűsége hónapokig kutatásról kutatásra csökkent április óta) azt jelzik, hogy talán most azok közül is sokan levonják a konzekvenciákat, akik az elmúlt 16 évben nem tanultak semmiből.