Budapest;melegrekord;Magyarország;HungaroMet;

2026-08-01 21:12:00 CEST

Az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi rekord 24,8 fok volt.

Megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord szombaton: a János-hegyen csak 26 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján szombaton.

Azt írták, az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi rekord 24,8 fok volt, amit még 2018-ban mértek a "Budapest Állatkert" meteorológiai állomáson. A korábbi országos rekord pedig 23,9 fok volt, amit Fonyódon, szintén 2018-ban mértek.