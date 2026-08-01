Pénteken megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord, másfél-két hétig nincs remény az enyhülésre

Budapest;melegrekord;Magyarország;időjárás;Győr;hőhullám;

2026-08-01 09:56:00 CEST

Győrben a hőmérséklet elérte az eddigi országos csúcsot. A valószínűségi előrejelzések szerint még egy-másfél hétig, akár augusztus közepéig is velünk marad a szinte mindent és mindenkit próbára tevő hőség.

Megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord is pénteken – írja az MTI a HugaroMet Zrt. jelentése alapján. Mint azt a szolgálat honlapján írták, július végén ismét egy terjeszkedő anticiklon vált uralkodóvá Magyarország időjárásában, az idei második hőhullámban hamar megdőltek a melegrekordok.

Július 31-én, pénteken reggel 25,3 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord. A korábbi rekord 24,4 fok volt, amit 2018-ban mértek Lágymányoson. Délután Újpesten 39,4 fokot regisztráltak, ezzel pedig megdőlt a fővárosi napi melegrekord. Az eddigi csúcstartók Budapest Törökvész és Budapest Gellérthegy állomások voltak, az 1921-ben ugyanezen a napon mért 37,4 fokos értékkel. Hozzátették: az Újpesten, valamint Győr Likócs állomáson is regisztrált 39,4 fok egyben beállította az erre a napra vonatkozó országos napi maximum-hőmérsékleti rekordot is, amelyhez eddig csak Szerep nevéhez fűződött, 1917-ből.

Az Időkép a legfrissebb valószínűségi előrejelzések alapján a honlapján azt írta, hogy még augusztus első felében is velünk maradhat a hőség. – A következő egy hétben gyakorlatilag nincs esély érdemi lehűlésre, és még 10 nap múlva is csak az ország északi részén mutatkozik némi remény a felfrissülésre. A hőség egyre magasabb fokozatra kapcsol, pénteken már többfelé 40 fok közelébe emelkedett a hőmérséklet, a következő napokban pedig helyenként 40–41 fokos csúcsértékekre is számíthatunk.

Megjegyezték, felfrissülésnek azt tekinthetnénk, hogy a napi maximum hőmérséklet 30 fok alatt marad, a jelenlegihez képest legalább 5 fokos hőmérséklet-csökkenés megy végbe és 20 fok alá esik az éjszakai hőmérsékletet. Azonban a következő hét napban gyakorlatilag nincs esély számottevő felfrissülésre. A hőség vége akár 9–12 napra is kitolódhat, és ez az időpont is elsősorban az ország északi, északnyugati részeire vonatkozik. Délen és délkeleten még ennél is tovább tarthat a forróság.