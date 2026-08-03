felelősség;alacsony vízállás;

2026-08-03 06:00:00 CEST

Valódi és kompetens kormányzást vár a Tisza-kabinettől a Fidesz, Bóka János, a vadonatúj frakcióvezető pedig ki is fejti, hogy mire gondol az ellenzék vezető (vagy legalább is a frakcióméretre nézve a legnagyobb) pártja: „A Tisza-kormány feladata az lett volna, hogy a jelenlegi helyzetet előre lássa, és felkészüljön rá”, de szerinte nem ezt tették.

Nézzük akkor lépésenként, mi vezetett a jelenlegi helyzethez, és kinek mire kellett volna felkészülnie!

A (cseh)szlovákok, akik most nagylelkű segítséget ajánlanak a „példátlan magyar energiaválság” megoldásához, 1992-ben terelték el a Dunát, létrehozva a hordalékcsapdaként működő dunakiliti tározót. A két Velencei tónyi tározó évente 4 millió köbméter hordalékot ejt csapdába; ezt a szlovákok nagyrészt ki is termelik, úgy évi 40–50 milliárd forint értékben. Mindenesetre nem jut tovább, nem tölti a medret – például – Paksnál, ami így folyamatosan mélyül, évente úgy 2 centiméteres átlagos tempóban. Az elmúlt 34 év alatt tehát mintegy 70 centiméterrel kerül alacsonyabbra a meder alja, vagyis ugyanakkora abszolút vízállásnál ennyivel alacsonyabbról kellene bejutnia a víznek a paksi hűtővízcsatornába – de nyaranta a folyóban nem ugyanannyi víz van, hanem sokkal kevesebb, a klímaváltozás miatt.

Ugyancsak 1992-ben volt a riói klímakonferencia – legkésőbb azóta lehet pontosan tudni, hogy a globális klímával baj lesz, és azt is, hogy a Kárpát-medence ezen belül is a legkitettebb területek közé tartozik. (Hogy mást ne mondjunk, jelenleg melegebb van Magyarországon, mint Andalúziában, két éghajlati övezettel délebbre a száraz szubtrópusi-félsivatagi övezetben, csapadékból pedig a nyár eleje óta körülbelül ugyanannyi – nem – hullott, mint ott.) Azóta, mint fentebb utaltunk rá, 34 év telt el, amiből 20 éven át a Fidesz, 24 éven át a jobboldal kormányzott. De ha Bóka Jánosnak, vagy bárkinek abból a körből fel kellene sorolnia, hogy mit tettek a rájuk jutó 20–24 évben a most épp az energiaegyensúlyunkat felborító klímakrízis megelőzéséért, hatalmas bajban lennének.

Hogy mit tettek a válság súlyosbítása érdekében, annak a főbb tételeit sokkal könnyebb megtalálni. Megszüntették a fenntarthatóságért és a klímavédelemért felelős minisztériumot. Nem fogadtak el átfogó klímatörvényt – egyedül az EU-ban –, és megvétózták az EU közös klímacéljait. Bolondnak, hisztisnek, Soros-ügynöknek bélyegeztek a nyilvánosságban mindenkit, aki a felhívta a figyelmet a válságjelekre. Szétverték a vízügyet, és sóval (meg atlétikai stadionnal) hintették be a helyét. Szétverték a helyi vízgazdálkodási társulatokat is. Titokban szerződést kötöttek Putyinnal 2400 megawattnyi új, vízhűtésű paksi reaktorblokk felépítésére, miközben a meglévő 2000 megawattot sem bírja el nyaranta a Duna. Betiltották a szélerőművek építését. Az energiafogyasztást ösztönző, a hálózatfejlesztést büntető ár- és adószabályokat vezettek be. Nem hallgattak a tudósokra, akik már 2007–2008-ban leírték, hogy ha lesz paksi bővítés, akkor a hűtést hűtőtornyokkal kell megoldani, és szükség lesz szivattyús-tározós erőművekre is az áram tárolásához. Tarra vágtak rengeteg erdőt. 2010-ben programba írták, majd 16 éven át szabotálták a vízgazdálkodási reformot. Magyarországra csábították a világ leg energia- és vízigényesebb iparágának óriásgyárait.

A mostani választások előtt csendben megállapodtak a szlovákokkal, legalizálva a Duna elterelését, és lemondva minden érdemi kompenzációról.

Kedves Bóka János (és a Fidesz állítólagos emberarcának többi képviselője): tekintetbe véve azt is, hogy a Tisza pártként 2024 óta létezik, és 2026 júniusa óta kormányoz, biztos, hogy rájuk kellene most mutogatni?