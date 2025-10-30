Kevesebb a víz a Balatonban, de a jövő nyár miatt nincs pánikhangulat

A tó természetes működésének része az alacsony vízállás, és bár az előbukkanó szárazulatok sokakban aggodalmat keltenek, a gyenge szezonért sokkal inkább a többszöri árvaszúnyoginvázió, a kaotikus tömegközlekedés és a korábbinál hűvösebb időjárás okolható.