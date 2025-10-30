A tó természetes működésének része az alacsony vízállás, és bár az előbukkanó szárazulatok sokakban aggodalmat keltenek, a gyenge szezonért sokkal inkább a többszöri árvaszúnyoginvázió, a kaotikus tömegközlekedés és a korábbinál hűvösebb időjárás okolható.
A vízügyi szakemberek nem terveznek vízpótlást. A nagy nyári aszály, a jelentős párolgás után a vízgyűjtő területekre hulló csapadékra várnak.
Néhány centiméter választja el a Tisza jelenlegi vízszintjét a legalacsonyabb vízállástól. Egyre kevesebb a víz a talajban is, a szakember nem sok jót tud mondani.
Akkor bukkan ki a vízből, ha alacsony a vízállás.
Az aszály miatt több mint 20 ilyen hajóroncs bukkant elő a kelet-szerbiai Prahovo közelében. Van, amelyikük továbbra is több tonna lőszert és robbanószert tartalmaz.