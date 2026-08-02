Gajdos László: Az egész országban biztosított az ivóvízellátás

vízfogyasztás;Gajdos László;

2026-08-02 15:19:00 CEST

A rendkívüli hőség miatt több mint 25 százalékkal nőtt a napi vízfogyasztás, de a takarékossági intézkedések hatására csökkent a felhasználás.

Az egész országban biztosított az ivóvízellátás, bár 10-20 településen továbbra is előfordulhatnak problémák, amelyeket folyamatosan kezelnek - közölte vasárnapi Facebook-bejegyzésében az élő környezetért felelős miniszter, miután reggel egyeztetett a vízügyi szakemberekkel.

Gajdos László azt írta, hogy az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt a napi vízfogyasztás több mint 25 százalékkal emelkedett, ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre.

Hozzátette, hogy a lakossági felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően sikerült mérsékelni a vízfogyasztást. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy az előrejelzések szerint a következő két hétben is rendkívüli hőség várható. Ezért arra kérte a lakosságot, hogy továbbra is takarékosan és körültekintően használja a vizet.

A miniszter bejegyzésében megköszönte a magyar emberek együttműködését, és úgy fogalmazott, hogy ismét bebizonyosodott: nehéz helyzetben az ország képes az összefogásra.