Magyar Péter: Várhatóan még vasárnap teljesen leáll a paksi atomerőmű, a legkritikusabb öt nap előtt állunk

Paks;villamosenergia;energiaválság;Magyar Péter;

2026-08-02 12:06:00 CEST

A villamosenergia-ellátás egyelőre stabil, a védelmi munkacsoport vasárnap dönt, kell-e korlátozni a nagyvállalatok fogyasztását.

Várhatóan még vasárnap teljesen leáll a paksi atomerőmű, miután a Duna vízszintje Paksnál mínusz 133 centiméterre csökkent - közölte egy vasárnapi Facebook-videóban a miniszterelnök.

Magyar Péter tájékoztatása szerint a negyedik blokk utolsó működő turbinagenerátorát hajnalban már lekapcsolták, így a 2000 megawattos erőmű teljesítménye 240 megawattra esett. Mínusz 134 centiméteres vízállásnál a második blokk még üzemelő gépegységét is le kell állítani, ezért a miniszterelnök arra számít, hogy Pakson ideiglenesen teljesen megszűnik az áramtermelés.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a leállás elkerülhetetlen, az erőmű biztonsága ugyanakkor „100 százalékban garantált”. A szükséges hűtővíz, a szakemberek és a szivattyúk rendelkezésre állnak, a munkában mintegy 50 vízügyi szakember vesz részt az erőmű dolgozóival együtt. A politikus szerint minden alapot nélkülöznek azok az állítások, amelyek szerint Ausztria vagy Szlovákia visszatartja a vizet.

A villamosenergia-rendszer működését stabilnak nevezte. Szombaton az áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a MAVIR által tervezettől, a százhalombattai Dunamenti Erőmű pedig ismét teljes kapacitással, 380 megawattal termel. A kormányfő szerint a fogyasztáscsökkentésben a nagyvállalatok, az önkormányzatok, az intézmények és a lakosság együttműködése is szerepet játszott.

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az ország „a legkritikusabb öt nap” előtt áll. Hétfőtől a paksi erőmű már egyáltalán nem termelhet, közben pedig 40 fok körüli hőség várható. Arra kérte a vállalatokat, intézményeket, önkormányzatokat és a lakosságot, hogy 17 és 22 óra között, különösen 18 és 21 óra között mérsékeljék vagy ütemezzék át az áramfogyasztásukat.

A védelmi munkacsoport vasárnap dönt arról, szükség lesz-e hétfőtől kötelező fogyasztási korlátozásokra a nagyvállalatoknál. Az ehhez szükséges kormányrendelet már hatályba lépett. A miniszterelnök azt is közölte, hogy hétfőn a Sándor-palotában tájékoztatja Forsthoffer Ágnest és az országgyűlési frakciók vezetőit a kialakult helyzetről.