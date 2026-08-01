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Dr. Cser-Palkovics András 2025. május 29-én

Cser-Palkovics András: Székesfehérváron nincs vízhiány, tisztított szennyvízzel tápláljuk a Sóstót

A város tíz éve alkalmazza ezt a technológiát, amely a polgármester szerint az egyre szélsőségesebb időjárás ellenére is bevált.

Több olyan nyilatkozat született, hogy „minden településen vízhiány van”. Ez nincs így. Városunk vízellátását nem talaj, vagy felszíni vizek biztosítják, tehát mi abban a szerencsésebb helyzetben vagyunk, hogy az aszály miatti vízhiány jóval kevésbé érinthet minket – közölte a Facebookon Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere.

A fideszes politikus szerint ugyan tavaink és folyóvizeink szintje is sajnos nagyon alacsony, azonban a Sóstó tisztított szennyvízzel táplált vízszintje továbbra is stabil. – A csaknem 10 éve jól működő technológiánk tehát továbbra is bizonyít, az egyre szélsőségesebb időjárás ellenére is – írta le a fehérvári titkot a polgármester.

Mindezektől függetlenül is józan, felelős vízhasználatra kérek mindenkit, hiszen az ivóvíz a legfontosabb, legértékesebb természeti kincsünk – zárta posztját Cser-Palkovics András.

A főpolgármester szerint az utasok ugyan több perces késedelmet szenvednek majd, de az intézkedéssel naponta 15 megawattórát takarítanak meg.