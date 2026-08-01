Székesfehérvár;Cser-Palkovics András;vízhiány;vízellátás;szennyvíztisztítás;Sóstó;

2026-08-01 12:57:00 CEST

Cser-Palkovics András: Székesfehérváron nincs vízhiány, tisztított szennyvízzel tápláljuk a Sóstót

A város tíz éve alkalmazza ezt a technológiát, amely a polgármester szerint az egyre szélsőségesebb időjárás ellenére is bevált.