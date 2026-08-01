Cser-Palkovics András: Székesfehérváron nincs vízhiány, tisztított szennyvízzel tápláljuk a Sóstót

Több olyan nyilatkozat született, hogy „minden településen vízhiány van”. Ez nincs így. Városunk vízellátását nem talaj, vagy felszíni vizek biztosítják, tehát mi abban a szerencsésebb helyzetben vagyunk, hogy az aszály miatti vízhiány jóval kevésbé érinthet minket – közölte a Facebookon Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere.
A fideszes politikus szerint ugyan tavaink és folyóvizeink szintje is sajnos nagyon alacsony, azonban a Sóstó tisztított szennyvízzel táplált vízszintje továbbra is stabil. – A csaknem 10 éve jól működő technológiánk tehát továbbra is bizonyít, az egyre szélsőségesebb időjárás ellenére is – írta le a fehérvári titkot a polgármester.Tovább csökkent a Duna vízszintje, az 1. blokk még működő turbinagenerátorát is leállították a Paksi AtomerőműbenKiszáradtak a kutak Ecsegen, palackozott vízzel segítenek
Mindezektől függetlenül is józan, felelős vízhasználatra kérek mindenkit, hiszen az ivóvíz a legfontosabb, legértékesebb természeti kincsünk – zárta posztját Cser-Palkovics András.Budapesten a Ferenc József híd, Szerbiában Adolf Hitler hadihajóinak maradványai bukkantak fel a Duna alacsony vízállása miattEzrek maradtak ivóvíz nélkül Szentendrén, a Tisza-kormány a locsolás felfüggesztését kériRendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László az aszály miatt