Rendkívüli ülésen egyeztetnek az uniós belügyminiszterek a ceutai válság miatt

Spanyolország;Ceuta;migrációs válsághelyzet;

2026-08-02 08:54:00 CEST

Az átkelési kísérletekben legalább 67 ember meghalt. Az uniós tagállamok között vita alakult ki Spanyolország felelősségéről.

Rendkívüli ülést tartanak kedden az EU belügyminiszterei, miután több mint 50 ezer ember lépett be Marokkóból Ceutába, Spanyolország észak-afrikai területére - írja a Guardian.

A tanácskozás összehívásáról szombaton, a tagállamok képviselőinek és a Frontex szakértőinek részvételével tartott válságülésen állapodtak meg. A spanyol hatóságok közlése szerint az átkelési kísérletekben legalább 67 ember meghalt.

Péntek este hat óráig több mint 48 ezren önként visszatértek Marokkóba, Ceuta vezetője azonban úgy nyilatkozott, hogy több ezer ember még a városban tartózkodik. Közben megerősített spanyol rendőri és katonai jelenlét volt a területen, a Tarajal-part hullámtörőjénél pedig egy 500 méteres, felfújható akadályt és lehorgonyzott bójákat telepítenek. A kormány szombaton nyugodtnak minősítette a helyzetet.

Az uniós egység az olasz bírálattal látszott megbomlani. Antonio Tajani olasz külügyminiszter a spanyol kormány korábbi, több mint egymillió okmányok nélküli bevándorló és menedékkérő helyzetének rendezésére kidolgozott programját okolta a történtekért. Olaszország egy hónapra felfüggesztette a Spanyolországgal kapcsolatos schengeni megállapodásait, noha Ceutára és Melillára különleges schengeni szabályok vonatkoznak, amelyek megakadályozzák a schengeni övezeten belüli továbbutazást. Egyes uniós országok Spanyolország schengeni övezetből való felfüggesztését kérték. Franciaország jelezte, hogy nem támogat ilyen intézkedést.

Pedro Sánchez levélben utasította vissza a bírálatokat, és azt írta, hogy egyes országok előítéletek, hamis hírek, tudatlanság vagy politikai érdek alapján támadják Spanyolországot. A spanyol miniszterelnök arra is hivatkozott, hogy a Frontex adatai szerint az ország külső uniós határai a legkevésbé átjárhatók közé tartoznak, a szabálytalan belépések száma pedig 2021 és 2026 között fele volt az olaszországinak.

Ursula von der Leyen üdvözölte Sánchez videókonferenciára vonatkozó javaslatát, és közölte, hogy az illegális migráció elleni fellépéshez szolidaritásra és egységes európai válaszra van szükség. A keddi tanácskozást az EU soros elnökségét ellátó Írország hívja össze.