22 óra buszozás vár a Robinson Tours Bulgáriában ragadt utasaira

utazási iroda;Bulgária;

2026-08-02 16:43:00 CEST

A repülős hazautat SMS-ben törölték. Több ügyfél kártérítést követel, egy család közel hatmillió forintos veszteségről számolt be.

Vasárnap autóbuszokkal hozzák haza Bulgáriából a Robinson Tours ott rekedt utasait, miután az utazási iroda törölte a repülős visszautat - írja a Blikk.

A csoportoknak a másfél órás repülés helyett 22-23 órát kell utazniuk Budapestig.

Farkas Arnold egy hetet töltött a Sunny Beach-i Yavor Palace hotelben. A csoport tagjait szombaton SMS-ben értesítették arról, hogy a hétfőre tervezett repülőjárat elmarad, ezért már vasárnap buszra kell szállniuk. Tájékoztatása szerint két-három jármű indult el az utasokkal Magyarország felé.

A busz Szerbián keresztül közlekedik, miközben Farkas Arnoldéknál csak személyi igazolvány van, útlevél nincs. Az utasok attól tartanak, hogy emiatt fennakadás lehet a határon. A férfi azt is elmondta, hogy az iroda képviselőit és a csoportvezetőket nem tudják elérni, a megadott telefonszámokat kikapcsolták. A hazaszállítás ellenére kártérítést és visszatérítést követelnek, mert nem a buszos útra fizettek be.

A Robinson Tours más utazásokat is közvetlenül az indulás előtt mondott le. Egy 23 fős, kilenc gyermeket is magában foglaló család február óta szervezte nyaralását, a repülőjegyeket pedig külön vásárolta meg. Szabó Flóra Bernadett állítása szerint a szálloda azt közölte velük, hogy a foglalásukat az utazási iroda már napokkal korábban töröltette. Az új szállás megszerzése lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel volt lehetséges, veszteségük pedig megközelíti a hatmillió forintot. Jogi lépésekre készülnek, ha a jvöő hé elején sem tudnak kapcsolatba lépni a céggel.

Egy másik pár az augusztus 2-i budapesti charterjárat törléséről kapott SMS-t. A Robinson Tours vasárnapi e-mailjében megerősítette a lemondást, telefonos elérhetetlenségét a megnövekedett hívásszámmal indokolta, és néhány napon belülre ígért tájékoztatást a visszafizetésről.

A hétfőre Debrecenből tervezett charterjárat sem indul el. Az érintetteknek az út árának visszatérítését vagy egy későbbi utazást ajánlottak fel. Az iroda hétfőre ígért részletes tájékoztatást, ügyvezetőjét a lap nem érte el.