A Tescónál hűtött ital, és elektromos töltés, a Molnál autómosó nem lesz az energiatakarékosság miatt

MOL;Tesco;energiatakarékosság;energiaválság;

2026-08-01 20:25:00 CEST

Kiveszik a részüket a válság elleni védekezésből.

A Tesco a kormányzati felhíváshoz csatlakozva energiatakarékossági intézkedéseket vezet be áruházaiban az energiaellátás biztonságának támogatása érdekében - jelentette be az áruházlánc a Facebookon.

A közlemény szerint ennek keretében egyes területeken átmenetileg alacsonyabb fényerővel működtetik a világítást, beszüntetik az italhűtő automaták működését, illetve lezárják a parkolóban található elektromos töltőket is. „Tudjuk, hogy ezek az intézkedések okozhatnak kényelmetlenséget, de hisszük, hogy az energiaellátás biztonsága közös ügyünk. Köszönjük megértéseteket és együttműködéseteket!” - írták.

A Mol szintén egy rövid Facebook-bejegyzésben tudatta a maga intézkedéseit. A magyar olajtársaság közölte, bezárták autómosóikat és partnereiket is erre kérik. „Most minden csepp víz számít” - jelezték.