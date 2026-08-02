Tizenöt év után ismét Budapesten lépett fel Moby, aki megköszönte a magyaroknak, hogy újra visszahozták a demokráciát az országba

koncert;zene;Budapest Park;

2026-08-02 18:13:00 CEST

Bő harminc éves alkotói pályájának legismertebb számait hozta el, illetve megemlékezett David Lynch-ről és David Bowie-ról, és a magyar politikáról is kifejtette véleményét. Moby visszatért és koncertet adott a Budapest Parkban

Intenzíven kezdte koncertjét Moby a Budapest Parkban: a ’99-es Bodyrockkal indított, így a közönség egy szemvillanás alatt az amerikai zenész pszichedelikus és melankolikus világában találhatta magát. Aztán Moby egy személyes mondandóval folytatta:

– Most jöjjön az első számom, melyet David Lynch emlékének szeretnék szentelni – mondta, így utalva a 2025. januárjában elhunyt rendezőre, akinek a Twin Peaks című tévésorozatának nyitózenéje, vagyis Angelo Badalamenti szerzeménye inspirálta az 1991-es Go című éteri számát. De Lynch és a széria szellemét máshogy is megidézték: a kivetítőtökön a sorozatra jellemző erdős táj is feltűnt, majd kiíródott annak ikonikus kulcsmondata, miszerint „A baglyok nem azok, aminek látszanak”.

Ezután Eminem fotója villant fel a színpadon, majd elhangzott az amerikai rapper Without Me című számából a „Nobody listens to techno” (Senki nem hallgat technót) sora remixelt formában, aztán a ’93-as I Feel It című szám következett, felidézve a kilencvenes évek rave-korszakát. A koncerten viszont nemcsak a pörgős számok kaptak helyet:

– Még ha millió fok is van ma este, valami lágyat és romantikusat szeretnénk játszani – mondta Moby, majd felcsendült a 2002-es In This World melankolikus dallama, melyet a kivetítőn kinyíló virágok és fodrozódó felhők látványa kísért. Aztán a 2002-es We Are All Made of Stars következett, a zenei utazást pedig a világűr, egy lebegő űrhajós és az Űrodüsszeia pszichedelikus jelenetét idéző végtelenségbe tartó sávok érzékeltették. A koncerten ezt követően Moby bő harminc éves életművének szinte minden korszakából elhangzottak dalok, másrészt a turné számainak összeállításába ezúttal a rajongók is beleszólhattak, mivel a zenész a közösségi oldalain kérte ki a véleményüket arról, melyeket szeretnék hallani élőben. David Lynch mellett aztán Moby egy másik művésztársáról is megemlékezett:

– A következő dal az egyik legszebb, amit valaha írtak. És nem én írtam, hanem a legjobb barátom, David Bowie. Hiányzik, és örülök, hogy barátja lehettem minden idők leghatalmasabb zenészének – mondta, majd elhangzott a 2016-ban meghalt amerikai zenész 1997-es Heroes című száma.

A koncerten továbbá fontos társadalmi üzenetek is szerepet kaptak, Moby ugyanis az egyik legismertebb állatjogi aktivista, így az 1999-es Why Does My Heart Feel So Bad? című száma alatt a kivetítőn hegyek közt legelésző tehenek, és istállóban lakmározó malacok jelentek meg.

És a politika sem maradt el, mert miután a zenekar lesétált a színpadról, és a közönség visszahívta őket, Moby a mikrofonhoz lépve megköszönte a magyaroknak, hogy újra visszahozták a demokráciát az országba, amit nagy tapsvihar követett, majd hozzátette, hogy reméli, az Egyesült Államokban is követni fogja ezt a példát.

Ezután Moby egyik legnagyobb sikerszáma, a 2005-ös Lift Me Up hangzott el, majd a zenész egy személyes vallomással zárta a koncertjét:

– Emlékszem, amikor először jöttem Magyarországra, Budapestre, akkor még egy fiatal raver voltam, és még volt hajam, és bár már nem vagyok fiatal, és hajam sincs, a szívemben még mindig az a raver gyerek vagyok. Ezzel az utolsó dallal pedig ünnepelni szeretnék. Mert tudom, hogy sok rossz dolog van a világban, de ti bebizonyítottátok, hogy sok jó dolog is van a világon – mondta, azzal a Feeling So Real csendült fel ’94-ből, melynek pörgő dallamait hallva és a zölden villogó kivetítőket nézve a közönség úgy érezhette, mintha egy rendszerváltás utáni rave buliban lenne.