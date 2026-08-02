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Moby a Budapest Parkban 2026. augusztus 1-jén

Tizenöt év után ismét Budapesten lépett fel Moby, aki megköszönte a magyaroknak, hogy újra visszahozták a demokráciát az országba

Bő harminc éves alkotói pályájának legismertebb számait hozta el, illetve megemlékezett David Lynch-ről és David Bowie-ról, és a magyar politikáról is kifejtette véleményét. Moby visszatért és koncertet adott a Budapest Parkban

Intenzíven kezdte koncertjét Moby a Budapest Parkban: a ’99-es Bodyrockkal indított, így a közönség egy szemvillanás alatt az amerikai zenész pszichedelikus és melankolikus világában találhatta magát. Aztán Moby egy személyes mondandóval folytatta:

– Most jöjjön az első számom, melyet David Lynch emlékének szeretnék szentelni – mondta, így utalva a 2025. januárjában elhunyt rendezőre, akinek a Twin Peaks című tévésorozatának nyitózenéje, vagyis Angelo Badalamenti szerzeménye inspirálta az 1991-es Go című éteri számát. De Lynch és a széria szellemét máshogy is megidézték: a kivetítőtökön a sorozatra jellemző erdős táj is feltűnt, majd kiíródott annak ikonikus kulcsmondata, miszerint „A baglyok nem azok, aminek látszanak”.

Ezután Eminem fotója villant fel a színpadon, majd elhangzott az amerikai rapper Without Me című számából a „Nobody listens to techno” (Senki nem hallgat technót) sora remixelt formában, aztán a ’93-as I Feel It című szám következett, felidézve a kilencvenes évek rave-korszakát. A koncerten viszont nemcsak a pörgős számok kaptak helyet:

– Még ha millió fok is van ma este, valami lágyat és romantikusat szeretnénk játszani – mondta Moby, majd felcsendült a 2002-es In This World melankolikus dallama, melyet a kivetítőn kinyíló virágok és fodrozódó felhők látványa kísért. Aztán a 2002-es We Are All Made of Stars következett, a zenei utazást pedig a világűr, egy lebegő űrhajós és az Űrodüsszeia pszichedelikus jelenetét idéző végtelenségbe tartó sávok érzékeltették. A koncerten ezt követően Moby bő harminc éves életművének szinte minden korszakából elhangzottak dalok, másrészt a turné számainak összeállításába ezúttal a rajongók is beleszólhattak, mivel a zenész a közösségi oldalain kérte ki a véleményüket arról, melyeket szeretnék hallani élőben. David Lynch mellett aztán Moby egy másik művésztársáról is megemlékezett:

– A következő dal az egyik legszebb, amit valaha írtak. És nem én írtam, hanem a legjobb barátom, David Bowie. Hiányzik, és örülök, hogy barátja lehettem minden idők leghatalmasabb zenészének – mondta, majd elhangzott a 2016-ban meghalt amerikai zenész 1997-es Heroes című száma.

A koncerten továbbá fontos társadalmi üzenetek is szerepet kaptak, Moby ugyanis az egyik legismertebb állatjogi aktivista, így az 1999-es Why Does My Heart Feel So Bad? című száma alatt a kivetítőn hegyek közt legelésző tehenek, és istállóban lakmározó malacok jelentek meg.

És a politika sem maradt el, mert miután a zenekar lesétált a színpadról, és a közönség visszahívta őket, Moby a mikrofonhoz lépve megköszönte a magyaroknak, hogy újra visszahozták a demokráciát az országba, amit nagy tapsvihar követett, majd hozzátette, hogy reméli, az Egyesült Államokban is követni fogja ezt a példát. 

Ezután Moby egyik legnagyobb sikerszáma, a 2005-ös Lift Me Up hangzott el, majd a zenész egy személyes vallomással zárta a koncertjét:

– Emlékszem, amikor először jöttem Magyarországra, Budapestre, akkor még egy fiatal raver voltam, és még volt hajam, és bár már nem vagyok fiatal, és hajam sincs, a szívemben még mindig az a raver gyerek vagyok. Ezzel az utolsó dallal pedig ünnepelni szeretnék. Mert tudom, hogy sok rossz dolog van a világban, de ti bebizonyítottátok, hogy sok jó dolog is van a világon – mondta, azzal a Feeling So Real csendült fel ’94-ből, melynek pörgő dallamait hallva és a zölden villogó kivetítőket nézve a közönség úgy érezhette, mintha egy rendszerváltás utáni rave buliban lenne.

Mit lehet kezdeni egy szerzővel, akinek műveit mindenki ismeri, az életéről azonban meglepően keveset tudunk? Az idei avignoni fesztivál két előadása ugyanabból a néhány biztos történelmi tényből indult ki, mégis két egészen eltérő színházi világot teremtett.